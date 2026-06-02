2 июня, 07:22

«Назвали речевым инвалидом»: Татьяна Буланова вспомнила, как её выгнали из театрального вуза

Певица Татьяна Буланова призналась, что мечтала стать актрисой

Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин

Певица Татьяна Буланова призналась, что больше всего из школьной поры запомнила не выпускные экзамены, а попытки поступить в престижные заведения. Она рассказала, какой стресс пережила, когда хотела поступить в театральный вуз, куда её не взяли из-за проблем с дикцией.

«Члены комиссии назвали меня речевым инвалидом и попросили покинуть аудиторию», — отметила звезда в беседе с Общественной Службой Новостей.

Она добавила, что тогда сильно плакала, потому что очень хотела на актёрское отделение, но даже не подозревала о дефектах речи. Это позволило артистке начать работу над собой и позже попасть на эстраду.

Ранее Татьяна Буланова назвала нулевые годы «золотой эпохой российской музыкальной индустрии». Артистка отметила, что начало 2000-х запомнилось ей как время активного развития отечественного шоу-бизнеса.

Борис Эльфанд
