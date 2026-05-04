4 мая, 13:55

«Дошёл до Берлина»: Буланова призналась, что плачет на сцене в День Победы и вспоминает дедушку

Певица Татьяна Буланова рассказала, что ей тяжело выступать 9 Мая

Обложка © VK / Татьяна Буланова

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова призналась, что не сдерживает слёз во время концертов ко Дню Победы. Её дедушка участвовал в Великой Отечественной войне и дошёл до Берлина.

Певица часто вспоминает о нём и думает о его подвиге. В День Победы артистке тяжело исполнять на сцене песни военных лет, пишет Общественная Служба Новостей.

«9 Мая — это священный праздник для нашей страны, он нас объединяет. Когда я пою на сцене в этот день, то удержать слёзы мне не удаётся», — поделилась Буланова.

Гуф пообещал направить часть денег с концерта в Сочи на помощь Туапсе

Ранее певица София Ротару получила предложение из Объединённых Арабских Эмиратов. Артистка почти полностью исчезла из медийного пространства после начала СВО. Ей предложили 200 тысяч евро за пять песен в Дубае. Певица отказалась.

Лия Мурадьян
