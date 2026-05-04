«Дошёл до Берлина»: Буланова призналась, что плачет на сцене в День Победы и вспоминает дедушку
Певица Татьяна Буланова рассказала, что ей тяжело выступать 9 Мая
Обложка © VK / Татьяна Буланова
Заслуженная артистка России Татьяна Буланова призналась, что не сдерживает слёз во время концертов ко Дню Победы. Её дедушка участвовал в Великой Отечественной войне и дошёл до Берлина.
Певица часто вспоминает о нём и думает о его подвиге. В День Победы артистке тяжело исполнять на сцене песни военных лет, пишет Общественная Служба Новостей.
«9 Мая — это священный праздник для нашей страны, он нас объединяет. Когда я пою на сцене в этот день, то удержать слёзы мне не удаётся», — поделилась Буланова.
Ранее певица София Ротару получила предложение из Объединённых Арабских Эмиратов. Артистка почти полностью исчезла из медийного пространства после начала СВО. Ей предложили 200 тысяч евро за пять песен в Дубае. Певица отказалась.
Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.