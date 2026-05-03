«Хуторянку» хоть разок: Ротару предложили 200 тысяч евро за пять песен в Дубае

Певица София Ротару, которая почти полностью исчезла из медийного пространства после начала СВО, получила заманчивое предложение из Объединённых Арабских Эмиратов. Ей предложили 200 тысяч евро за исполнение всего пяти песен в Дубае. Но певица отказалась. Об этом сайту MK.ru рассказал экс-директор исполнительницы, продюсер Сергей Лавров.

«Очень много предложений поступает, вы себе не представляете сколько. Идут звонки, деньги большие дают. Люди звонят, хотят позвать на мероприятия. Но она не хочет, к сожалению, вообще не хочет. Сейчас давали 200 тысяч евро за пять песен. Это было выступление в Дубае. Она отказалась. Говорит: «Пока идут боевые действия, не время для концертов», — говорит Лавров.

По словам продюсера, несмотря на долгое отсутствие на сцене, Ротару по-прежнему находится в хорошей физической и вокальной форме. Где именно сейчас живёт артистка, доподлинно неизвестно — по слухам, она большую часть времени проводит на своей вилле в Италии. Нынешним летом Софии Михайловне исполнится 79 лет. Фанаты певицы, впрочем, не теряют надежды вновь увидеть её на сцене, но пока сама артистка считает, что для возвращения не время.

