«Гарем из бесталанных красоток»: Критик Соседов назвал группы, в которых поют под фанеру

В истории шоу-бизнеса немало примеров, когда артистами становились люди, совершенно лишённые вокальных данных, заявил музыкальный критик Сергей Соседов. Самыми неодарёнными с музыкальной точки зрения он считает участников различных групп и коллективов. Например, в «Блестящих» якобы мало кто знал ноты и редко попадал в них.

«Здесь можно вспомнить и группу «ВИА Гра», которую расплодил Костя Меладзе. Он создал целый гарем из бесталанных красоток, которые всё время пели под фонограмму», — отметил эксперт в интервью Общественной Службе Новостей.

По его словам, в группах проще спрятать нескольких человек за одним солистом. Если один в коллективе умеет петь, остальным достаточно лишь открывать рот в унисон. В западных проектах тоже практикуют схему, когда берут одну вокалистку, а остальных участниц ставят на задний фон. Сегодня, как подчеркнул критик, на сцене стало ещё больше артистов, не знакомых с нотной грамотой.

Ранее Сергей Соседов сравнил двух популярных российских артистов. По его словам, Shaman (Ярослав Дронов) уже потерял внимание публики, а Ваня Дмитриенко продолжает выигрывать в негласной битве.