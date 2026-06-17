Пугачёва в мини-платье и кроссовках прогулялась с мужем по набережной Лимасола

Певица Алла Пугачёва в ярко-розовом мини-платье прогуливалась по набережной Кипра под руку с супругом Максимом Галкиным*. Видео этой сцены опубликовала в личном блоге путешественница Анна Солька, которой посчастливилось пересечься со звёздной парой во время отпуска.

Певицу Аллу Пугачёву в розовом мини-платье под руку с Галкиным* заметили на набережной Кипра. Фото © TikTok / anna.solka

Для променада в Лимасоле юморист облачился в серую футболку, чёрные шорты и белые кеды. Певица шла сбоку от спутника, держась с ним за руку.

Анна Солька призналась, что мыслями о звёздном дуэте была занята с первых дней пребывания на курорте, однако столкновение с ними стало для неё полной неожиданностью. По её словам, она даже не предполагала, что пересечётся с известными артистами. Этот момент застал её врасплох. Девушка отметила, что от пары исходила умиротворяющая атмосфера. Она также поделилась, что сразу отказалась от намерения фотографировать, чтобы не создавать дискомфорта и позволить звёздам спокойно завершить прогулку.

А двумя днями ранее Аллу Пугачёву запечатлели во время прогулки по Лимассолу, где она не отказала в совместном снимке украинской эмигрантке Виктории Багазий. Девушка поведала, что наткнулась на 77-летнюю исполнительницу на Кипре совершенно случайно и уговорила её на фото. На той прогулке Примадонна предстала в белоснежном платье с чёрным горошком и с лёгким макияжем, приветливо улыбнувшись в объектив. Виктория призналась, что до сих пор пребывает в неверии от того, что эта встреча с кумиром вообще состоялась.

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