Алла Пугачёва снялась с переехавшей на Кипр звездой кулинарных шоу

Алла Пугачёва, которая уже пять лет живёт в эмиграции и после отъезда из Израиля обосновалась в Лимасоле, случайно встретилась с известным кулинарным блогером. На набережной кипрского города 77-летнюю певицу заметила Лилия Стоянова – финалистка украинского шоу «МастерШеф. Профессионалы», которая сама переехала из Одессы на Кипр пять лет назад.

Пугачёва, которая в последнее время выходит на прогулки с тростью из-за проблем с ногами, согласилась сделать селфи с незнакомкой. Певица была одета в чёрную футболку, чёрную кепку и слегка затемнённые очки. На фотографии она широко улыбается и поправляет головной убор.

«Алла Борисовна без масок, без лишнего – только харизма, энергия и невероятная женственность. И главное – тот самый огонь в глазах, который невозможно сыграть», – поделилась впечатлениями Стоянова в своём блоге.

На вопрос подписчиков, где именно она встретила Примадонну, кулинар ответила: «На набережной в Лимасоле, практически возле дома».

Ранее Life.ru писал, что Аллу Пугачёву уже замечали на прогулке в Лимасоле с тростью. Певица выходила на улицу даже в дождливую погоду. Поклонники предположили, что ежедневные прогулки могли посоветовать врачи.