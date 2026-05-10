День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 03:12

Алла Пугачёва снялась с переехавшей на Кипр звездой кулинарных шоу

Лилия Стоянова и Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / chef_stoianova

Лилия Стоянова и Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / chef_stoianova

Алла Пугачёва, которая уже пять лет живёт в эмиграции и после отъезда из Израиля обосновалась в Лимасоле, случайно встретилась с известным кулинарным блогером. На набережной кипрского города 77-летнюю певицу заметила Лилия Стоянова – финалистка украинского шоу «МастерШеф. Профессионалы», которая сама переехала из Одессы на Кипр пять лет назад.

Пугачёва, которая в последнее время выходит на прогулки с тростью из-за проблем с ногами, согласилась сделать селфи с незнакомкой. Певица была одета в чёрную футболку, чёрную кепку и слегка затемнённые очки. На фотографии она широко улыбается и поправляет головной убор.

«Алла Борисовна без масок, без лишнего – только харизма, энергия и невероятная женственность. И главное – тот самый огонь в глазах, который невозможно сыграть», – поделилась впечатлениями Стоянова в своём блоге.

На вопрос подписчиков, где именно она встретила Примадонну, кулинар ответила: «На набережной в Лимасоле, практически возле дома».

Захарова сравнила Зеленского с Пугачёвой, «разрешающей весну»
Захарова сравнила Зеленского с Пугачёвой, «разрешающей весну»

Ранее Life.ru писал, что Аллу Пугачёву уже замечали на прогулке в Лимасоле с тростью. Певица выходила на улицу даже в дождливую погоду. Поклонники предположили, что ежедневные прогулки могли посоветовать врачи.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Алла Пугачёва
  • Шоубиз
  • кипр
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar