Время берёт своё: Аллу Пугачёву сфотографировали на прогулке в Лимасоле с тростью

Аллу Пугачёву заметили на прогулке в Лимасоле. Певица, которая после отъезда из России живёт на Кипре, вышла на улицу даже в дождливую погоду. Пользователи обратили внимание, что исполнительница передвигалась с тростью.

Алла Пугачёва с тростью. Фото © womanhit

На опубликованном в Сети снимке артистка запечатлена со спины. Она была в джинсах, синей куртке из денима, белых кроссовках и светлом дождевике. Фотография быстро вызвала обсуждение. Некоторые предположили, что ежедневные прогулки могли посоветовать врачи.

Напомним, что ранее Максим Галкин* выложил свежее фото Аллы Пугачёвой с тростью, чем не на шутку взволновал фанатов. Одни пользователи пишут, что Алла Борисовна хорошо выглядит для своего возраста. Другие жалеют звезду, которая теперь ходит с трудом и постоянно опирается на палочку.

