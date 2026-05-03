«Так не хватает Валечки»: Пугачёва оставила трогательное послание вдове Юдашкина

Алла Пугачёва появилась в соцсетях и оставила запись в личном блоге Марины Юдашкиной — вдовы известного модельера Валентина Юдашкина. Певица решила поддержать подругу в непростой момент. Примадонна призналась, что ей очень тяжело без близкого друга.

Галина Юдашкина написала в личном блоге, что очень скучает и хочет поделиться всем, что происходит. Также она призналась в любви супругу. Вдова модельера опубликовала его снимки в молодые годы.

Марина Юдашкина отметила, что если бы воспоминания могли построить лестницу, она бы поднялась и забрала мужа домой.

«Так не хватает Валечки», — оставила комментарий Алла Пугачёва.

Напомним, Валентина Юдашкина не стало 2 мая 2023 года. С 2016 года модельер боролся с онкологическим заболеванием. Эта утрата стала сокрушительным ударом для его жены Марины. Позже она призналась, что от депрессии её спасли внуки.