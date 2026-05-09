Захарова сравнила Зеленского с Пугачёвой, «разрешающей весну»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала недавние заявления Владимира Зеленского, касающиеся проведения Парада Победы в Москве.

Поводом стала реакция бывшего премьер-министра Польши Лешека Миллера, который с иронией заметил, что следующим шагом после подобных высказываний могло бы стать «разрешение» Японии на цветение сакуры или Египту – на открытие пирамид.

Захарова развила эту шутку, вспомнив о традиции Аллы Пугачёвой, которая ежегодно в первое воскресенье марта проводит так называемый Праздник жёлтых тюльпанов, символически объявляя о наступлении весны.

«Как вы думаете, каково было бы Миллеру узнать, что есть традиция, когда одна из наших граждан так долго «разрешала» весну?» – написала представитель МИД РФ.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Россия не считает возможным подшучивать над Днём Победы. Глава государства намекнул на прошлое комика киевского лидера, который с издевкой отнёсся к празднованию памятной даты. Президент РФ назвал День Победы не комедией, а святым днём для каждой российской семьи