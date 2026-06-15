«Я до сих пор не верю»: Украинская эмигрантка выловила Пугачёву на Кипре
Пугачёва сфотографировалась с украинской эмигранткой на Кипре
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / viktoriya_bagaziy
Аллу Пугачёву заметили во время прогулки в Лимассоле. Она согласилась сфотографироваться с украинской эмигранткой Викторией Багазий. Фотография разлетелась в прессе.
Девушка рассказала, что случайно увидела 77-летнюю певицу на Кипре и смогла сделать с ней фото. Пугачёва была в светлом белом платье в чёрный горох, с минимальным макияжем. Она улыбнулась в камеру и спокойно постояла рядом с поклонницей.
«Я до сих пор не верю, что эта встреча произошла в моей жизни», — написала Виктория.
Ранее известный пародист Аллы Пугачёвой Александр Песков столкнулся с финансовыми трудностями и распродает имущество. Его элитная квартира в сталинской высотке на Баррикадной, оцененная примерно в 56 млн рублей, уже два года не может найти покупателя. Первоначально выставленная на продажу в апреле 2025 года за 56,6 млн рублей, двухкомнатная квартира с тех пор предлагалась по цене от 55 до 56,6 миллиона рублей. Объявление неоднократно снималось и вновь появлялось, но желающих приобрести это жильё до сих пор нет.
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