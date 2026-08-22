Путин указал на безответственность некоторых партий в финансовых вопросах

Владимир Путин заявил, что не все политические партии ответственно подходят к вопросу источников финансирования своих предвыборных обещаний. Оценку стратегиям участников избирательных кампаний президент России дал в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».

Глава государства отметил, что в погоне за симпатиями избирателей политические силы часто заявляют привлекательные для граждан цели, обещая их безусловное достижение. При этом, по словам Путина, подобные заявления нередко делаются без профессионального анализа, понимания источников финансирования и глубокой оценки возможных последствий.

Президент подчеркнул, что многие партии подвержены «искушению» обещать больше, чем они способны реализовать. На этом фоне «Единая Россия», как считает глава государства, действует взвешенно, профессионально и ответственно.

«Важно то, что «Единая Россия» никогда не занималась популизмом. Вот это важно всегда, но сегодня особенно важно», — ответил он.

Путин также напомнил, что именно он создавал «Единую Россию». Свою поддержку её программы президент назвал естественной, охарактеризовав её как ориентир для развития страны на ближайшие годы.

Ранее Владимир Путин заявил, что его поддержка «Единой России» является естественной, поскольку он сам когда-то участвовал в создании партии. Поводом для комментария стал вопрос о том, почему президент уже второй раз приезжает на предвыборный съезд партии. Путин пояснил, что поддерживать партию, к созданию которой он имеет прямое отношение, вполне естественно. Также глава государства коротко напомнил о приближающемся голосовании, отметив, что выборы скоро.