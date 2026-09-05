Путин поддержал призыв освобождённых от службы по здоровью в региональные отряды

Президент России Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» привлекать к службе в региональных подразделениях граждан, освобождённых от военной службы по состоянию здоровья. Об этом глава государства заявил на встрече с членом Генсовета партии, Героем России Евгением Поддубным.

По словам Героя России, сейчас среди таких граждан много желающих помогать армии. Они способны выполнять задачи по уничтожению беспилотников в составе региональных подразделений и отрядов БАРС (Боевой армейский резерв страны).

«Поддерживаю», — сказал глава государства.