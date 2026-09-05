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Регион
Опубликовано 5 сентября, 15:02

Путин поддержал призыв освобождённых от службы по здоровью в региональные отряды

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» привлекать к службе в региональных подразделениях граждан, освобождённых от военной службы по состоянию здоровья. Об этом глава государства заявил на встрече с членом Генсовета партии, Героем России Евгением Поддубным.

По словам Героя России, сейчас среди таких граждан много желающих помогать армии. Они способны выполнять задачи по уничтожению беспилотников в составе региональных подразделений и отрядов БАРС (Боевой армейский резерв страны).

«Поддерживаю», — сказал глава государства.

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Наталья Афонина
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