Путин поддержал призыв освобождённых от службы по здоровью в региональные отряды
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Президент России Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» привлекать к службе в региональных подразделениях граждан, освобождённых от военной службы по состоянию здоровья. Об этом глава государства заявил на встрече с членом Генсовета партии, Героем России Евгением Поддубным.
По словам Героя России, сейчас среди таких граждан много желающих помогать армии. Они способны выполнять задачи по уничтожению беспилотников в составе региональных подразделений и отрядов БАРС (Боевой армейский резерв страны).
«Поддерживаю», — сказал глава государства.
Ранее Life.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин поддержал предложение мэра Москвы Сергея Собянина о введении льгот для участников СВО и их семей.
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