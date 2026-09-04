ВЦИОМ определил уровень доверия россиян Путину

Свыше 72% граждан России выразили доверие президенту Владимиру Путину. Такие сведения публикует Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам исследования, проходившего с 24 по 30 августа.

В анкетировании приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних жителей России. Им предлагалось оценить работу первых лиц и ключевых политических сил.

Согласно полученным данным, положительно на вопрос о доверии президенту ответили 72,2% респондентов. Одобрение его деятельности на посту выразили 66,9% опрошенных.

Работа кабинета министров устраивает 43,3% участников. Показатели премьера Михаила Мишустина немного ниже: его деятельность одобряют 43,1%, а вот о доверии ему заявили уже 52,6% респондентов.

Оценки парламентской оппозиции распределились следующим образом. Лидеру КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,3% опрошенных. Главе «Справедливой России» Сергею Миронову — 25%. Руководителю ЛДПР Леониду Слуцкому отдали голоса 20,3%, а председателю «Новых людей» Алексею Нечаеву — 11,1%.

Если говорить об электоральных предпочтениях, то рейтинг «Единой России» составил 37,2%. Далее идут КПРФ с 11,6%, «Новые люди» с 11,5% и ЛДПР с 8,7%. Замыкает список «Справедливая Россия», у которой 5,3% поддержки.

По данным фонда «Общественное мнение», Путину доверяют 70% россиян. 71% граждан считает, что президент хорошо выполняет свою работу.

Респонденты также высказались о деятельности правительства. Здесь показатель одобрения составил 43%. Немного выше оценили работу премьер-министра Михаила Мишустина. О том, что он справляется со своими обязанностями, заявили 53% опрошенных.

Исследователи выяснили и уровень поддержки парламентских партий. Рейтинг «Единой России» остановился на отметке 33%. Далее в списке расположились ЛДПР с 11% и КПРФ с 9%. Показатели «Новых людей» и «Справедливой России» составили 4% и 3% соответственно.

В опросе участвовали 1,5 тыс. человек.