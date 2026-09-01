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Опубликовано 1 сентября, 09:28

За скидки — да. Россияне готовы попробовать цифровой рубль, но не за «спасибо»

Опрос: Скидки могут убедить 35% россиян попробовать цифровой рубль

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Скидки и бонусы оказались самым сильным стимулом для знакомства с цифровым рублём. 35% участников исследования медиахолдинга «Просто.» заявили, что выгода при оплате могла бы убедить их попробовать новый платёжный инструмент. С результатами опроса ознакомился Life.ru.

Почти столько же респондентов — 33,3% — готовы присмотреться к цифровому рублю после положительного опыта знакомых. Возможность расплачиваться без интернета заинтересовала бы 31,7%, бесплатные или недорогие переводы — 26,7%, высокий уровень защиты операций — 23,3%.

  • Цифровой рубль: осведомлённость и готовность пользоваться. Большинство участников опроса слышали о новой форме денег, однако перейти к её использованию готовы пока немногие. Инфографика © Life.ru
    Цифровой рубль: осведомлённость и готовность пользоваться. Большинство участников опроса слышали о новой форме денег, однако перейти к её использованию готовы пока немногие. Инфографика © Life.ru
  • Что мешает доверию к цифровому рублю. Участников опроса больше всего беспокоят возможные ограничения, защита данных, недостаток информации и сохранность средств. Инфографика © Life.ru
    Что мешает доверию к цифровому рублю. Участников опроса больше всего беспокоят возможные ограничения, защита данных, недостаток информации и сохранность средств. Инфографика © Life.ru
  • Что может убедить попробовать цифровой рубль. Главным стимулом оказались скидки и бонусы, однако для большинства принципиально важно сохранить добровольность использования новой формы денег. Инфографика © Life.ru
    Что может убедить попробовать цифровой рубль. Главным стимулом оказались скидки и бонусы, однако для большинства принципиально важно сохранить добровольность использования новой формы денег. Инфографика © Life.ru

Цифровой рубль: осведомлённость и готовность пользоваться. Большинство участников опроса слышали о новой форме денег, однако перейти к её использованию готовы пока немногие. Инфографика © Life.ru

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При этом одних бонусов для массового перехода, судя по результатам исследования, будет недостаточно. 40% участников заявили, что ни одно из предложенных преимуществ не убедит их начать пользоваться цифровым рублём.

Пока интерес к новому инструменту остаётся невысоким. Пользоваться цифровым рублём готовы около 7% опрошенных, ещё 36,7% сначала хотят посмотреть на опыт других. 56,7% скорее или точно не планируют переходить на него.

Главным препятствием остаётся доверие. Цифровому рублю не доверяют 76,3% участников опроса, положительно относятся к нему 23,7%. Сильнее всего респондентов беспокоят защита персональных данных и возможные ограничения при операциях — этот вариант выбрали 59,3%.

При этом о самом цифровом рубле слышали уже 91,7% участников исследования, но хорошо понимают, как он работает, только 18,3%. Ещё 55% имеют лишь общее представление о новом инструменте.

Для большинства принципиален и добровольный характер использования цифрового рубля: 83,3% опрошенных считают, что человек должен самостоятельно решать, пользоваться им или нет.

С 1 сентября 2026 года крупнейшие банки предоставляют клиентам возможность открыть счёт цифрового рубля и пользоваться им через банковские приложения. Судя по опросу, скидки способны подтолкнуть часть пользователей к первой операции, однако для постоянного использования людям прежде всего нужны понятные правила, безопасность и доверие к инструменту.

Хайп для миллениалов: У нейропсихолога не выделился дофамин при виде красного цифрового рубля
Хайп для миллениалов: У нейропсихолога не выделился дофамин при виде красного цифрового рубля

Ранее Life.ru подробно рассказывал, как работает цифровой рубль, чем он отличается от обычных безналичных денег и обязательно ли им пользоваться.

Больше новостей о банках, платежах и управлении деньгами — в разделе «Личные финансы» на Life.ru.

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Ольга Годуненко
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