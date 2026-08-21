Хайп для миллениалов: У нейропсихолога не выделился дофамин при виде красного цифрового рубля

«Дофаминовый цвет» цифрового рубля — скорее удачный маркетинговый термин, чем понятие из нейробиологии. Сам по себе красный оттенок не заставляет мозг вырабатывать дофамин, рассказала Life.ru нейропсихолог Ирина Коржаева.

«Строго говоря, „дофаминовый цвет“ — это маркетинговый термин для привлечения внимания миллениалов, а не научное понятие. Дофамин в мозге выделяется в ответ на предвкушение награды, и цвет сам по себе не может напрямую стимулировать его выработку», — объяснила эксперт.

Поводом для обсуждения стало заявление директора департамента национальной платёжной системы Банка России Аллы Бакиной. Она рассказала, что ярко-красный оттенок логотипа цифрового рубля в ЦБ неофициально называют «дофаминовым». Речь идёт о фирменном кораллово-алом цвете, который регулятор использует в айдентике цифровой валюты.

По словам Коржаевой, яркий красный хорошо захватывает внимание и способен создавать ощущение срочности, поэтому его часто используют в интерфейсах и рекламе. Однако эмоциональный эффект может оказаться двойственным.

«Ярко-красный способен привлечь внимание и подчеркнуть инновационность, однако есть и обратный риск — вызвать тревогу и отторжение, желание не прикасаться к этому продукту», — считает нейропсихолог.

Она добавила, что при разработке финансовых сервисов важна не только заметность элемента, но и устойчивые ассоциации пользователей. Синий и зелёный, например, традиционно чаще связывают со спокойствием, безопасностью и надёжностью, тогда как насыщенный красный может восприниматься более тревожно.

Поэтому, считает Коржаева, ставка на эмоционально яркий цвет для цифрового рубля — достаточно смелое решение: внимание он привлечёт наверняка, но сама по себе заметность ещё не гарантирует доверия к новой форме денег.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, что такое цифровой рубль, как им пользоваться с 1 сентября 2026 года и чем он отличается от наличных и безналичных денег. Открывать цифровой кошелёк россияне смогут добровольно через приложения банков.