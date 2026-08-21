Никаких серых тонов: Логотип цифрового рубля будет «дофаминового» оттенка

Банк России утвердил визуальный стиль новой формы национальной валюты для банковских интерфейсов. В приложениях кредитных организаций появится специальная кнопка, открывающая доступ к цифровому кошельку.

Как сообщила РИА «Новости» директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, символ этого платёжного инструмента будет выполнен в броском стиле.

«Он ярко-красного оттенка, между собой мы называем этот цвет "дофаминовый"», — отметила она.

Подобное оформление выбрано неслучайно: яркий тон призван сделать новую функцию максимально заметной для клиентов. Пользователи смогут легко обнаружить этот раздел на главной странице мобильного сервиса своего финансового учреждения.

С 1 сентября открыть кошелёк цифрового рубля можно будет через приложения крупных банков. На стартовой странице сервиса разместят отдельную кнопку для оплаты цифровыми рублями. Сначала такой способ расчёта должны будут внедрить торговые точки с выручкой свыше 120 млн рублей в год, а затем требование распространят и на более мелкий бизнес.