В ЦБ сообщили о готовности банков к запуску цифрового рубля с 1 сентября

Все 12 системно значимых банков России готовы с 1 сентября предоставить клиентам возможность открывать счета в цифровых рублях и проводить операции с ними. Об этом РИА «Новости» заявила директор департамента национальной платёжной системы Банка России Алла Бакина.

По её словам, на эти кредитные организации приходится более 80% российского платёжного рынка. Помимо них, доступ к цифровому рублю должны обеспечить ещё девять банков, имеющих статус значимых на рынке платёжных услуг. Большинство из них уже давно участвует в пилотном проекте и также планирует подготовиться к осени.

При этом трём банкам, получившим соответствующий статус только в феврале, может потребоваться дополнительное время для настройки инфраструктуры. В ЦБ рассчитывают, что они завершат подключение до конца года, а регулятор окажет им необходимую помощь.

Цифровой рубль войдёт в обращение как третья форма национальной валюты наравне с наличными и безналичными средствами. Храниться он будет на платформе Банка России, а пользователи смогут управлять им через мобильное приложение своего банка.

Как открыть цифровой кошелёк, какие банки подключатся с 1 сентября, будут ли комиссии и обязательно ли пользоваться новой формой денег — Life.ru подробно разобрал в материале о цифровом рубле.