На цифровой кошелёк для цифровых рублей запретят вносить больше ₽300 тысяч в месяц

Центробанк введёт ежемесячный лимит на пополнение кошелька цифровых рублей. Об этом РИА «Новости» сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина.

Максимальная сумма перевода со своего обычного банковского счёта на цифровой составит 300 тысяч рублей в месяц в рамках одного банка. По словам Бакиной, статистика показывает, что для большинства россиян такого объёма будет достаточно.

При этом после зачисления средств владельцы цифровых кошельков смогут распоряжаться ими без дополнительных ограничений. В ЦБ также не планируют устанавливать отдельные лимиты на переводы цифровых рублей между пользователями.

С 1 сентября открыть кошелёк цифрового рубля можно будет через приложения крупных банков. На стартовой странице сервиса разместят отдельную кнопку для оплаты цифровыми рублями. Сначала такой способ расчёта должны будут внедрить торговые точки с выручкой свыше 120 млн рублей в год, а затем требование распространят и на более мелкий бизнес.