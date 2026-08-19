«Не хочу — и всё»: Можно ли отказаться, если зарплату собираются начислять в цифровых рублях
Адвокат Алешкин: Зарплату без согласия сотрудника не переведут в цифровой рубль
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Перевод зарплаты в цифровой рубль без согласия работника невозможен — это право, а не обязанность. Об этом Life.ru рассказал адвокат Андрей Алешкин. По его словам, у каждого есть право пользоваться как старыми счетами, так и новыми цифровыми.
Навязать их вам не могут. Это ваше право, а не обязанность. Если вы не хотите, вас никто не заставит. Начальник не имеет права без согласия переводить полностью зарплату в цифровой рубль.
Он также отметил, что даже если когда-нибудь государственные выплаты, например пенсии, начнут поступать в цифровых рублях, от них можно отказаться. Достаточно написать заявление в Пенсионный фонд или работодателю и попросить оставить выплаты в обычных рублях.
Даже если вы получите что-то в цифровых рублях, не факт, что вы будете ими дальше пользоваться. Можете написать заявление: «Я не хочу» — и всё.
Сам адвокат признался, что предпочитает наличные и не планирует пользоваться цифровым рублём. При этом он не отрицает права других на выбор.
Кому-то это, может, и нужно, поэтому инициативу я не могу не поддержать в плане её наличия, но сам я её не сторонник.
Алешкин также напомнил, что даже если работодатель будет настаивать на переводе зарплаты в цифровой рубль, сотрудник всегда может отказаться — это аналогично праву получать зарплату на карту любого банка по своему желанию.
С 1 сентября все 12 крупнейших банков России откроют клиентам доступ к счетам в цифровых рублях. Пользоваться новой валютой можно будет по желанию — работодатель не вправе навязывать такой способ оплаты. Для граждан все операции с цифровым рублём будут бесплатными. Для бизнеса установят минимальные тарифы — значительно ниже, чем за обычные банковские переводы.
Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.