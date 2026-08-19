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19 августа, 11:15

ЦБ: Операции с цифровым рублём для граждан будут бесплатными

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Who is Danny

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Who is Danny

Россияне смогут пользоваться цифровым рублём бесплатно, заявила РИА «Новости» представитель ЦБ Алла Бакина. Для граждан все операции с новой валютой будут без комиссий. Для бизнеса тоже установят минимальные тарифы — намного ниже, чем по обычным банковским переводам.

«Для граждан не будет никаких комиссий, все операции бесплатные», — сказала Бакина.

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С 1 сентября открыть кошелёк цифрового рубля можно будет через приложения крупных банков. На главной странице появится специальная кнопка. Оплату цифровыми рублями начнут принимать магазины с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, а позже это станет обязательным и для более мелких продавцов.

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Наталья Афонина
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