Эти 6 привычек ничем не отличаются от лудомании: Сами посчитайте, сколько денег на них уходит

Все хотя бы раз слышали о страшных лудоманах, которые зависят от казино, ставок на спорт, арбитража валют или трафика и азартных игр. Эта зависимость опустошает карманы, разрушает семьи и выбрасывает людей на улицы. А кого-то даже заставляет заниматься бандитизмом, эскортом и прочими нелегальными видами деятельности. Механизм зависимости понятен: само предвкушение сиюминутной большой прибыли провоцирует сильный всплеск гормона дофамина в нашем мозге. Этот гормон отвечает за ожидание приятного опыта. Именно благодаря ему вам так приятно получать тюльпаны на 8 Марта или новый бритвенный станок на 23 Февраля. А гормон адреналин вообще нужен для того, чтобы наш организм практически без нашего участия в течение доли секунды оценил обстановку и принял важное решение: бить, бежать или притвориться мёртвым. В критических ситуациях адреналин спасает жизнь, но лудоманы на него просто «подсаживаются», теряя деньги, ощущая неприятные эмоции, не могут остановиться, и это бесконечный цикл страданий, не нами запущенный. Какие ваши привычки похожи на эту страшную болезнь? Узнайте в нашем материале.

Покупки на маркетплейсах

Маркетплейсы постоянно придумывают новые способы вовлечения покупателей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Импульсивные покупки, чтобы справиться со стрессом, — это, конечно, лучше, чем алкоголизм или другие зависимости. Но денег на такое пристрастие может уходить примерно столько же, сколько уходит у лудомана на казино или биржевые игры. Например, один известный маркетплейс недавно представил нововведение: внутренние кредиты на покупки. Кажется, такая «фича» произведёт эффект разорвавшейся бомбы, ибо люди, которые зависят от покупок на маркетплейсах, рискуют влезть в крупные долги и, самое главное, не заметить этого. Маркетплейсы придумывают достаточно сложные схемы оплаты, которые ещё и объясняют непонятным языком.

Покупки в магазине на диване

Магазины на диване ничем не отличаются от маркетплейсов, просто работают на другую аудиторию. Фото © Shutterstock / FOTODOM / tsarev igor

Это почти то же самое, что и маркетплейсы, но всё же имеется несколько отличий. Если зависимость от маркетплейсов развивается обычно у более молодой аудитории, то тут жертвы — люди старшего возраста. Каналы с «магазинами на диване» специально ставят своей целью вещание на пенсионеров, привыкших к просмотру телевизора. Им просто позвонить, просто заказать всё подряд, просто заплатить. А ещё там в ходу такие трюки: какие-нибудь часы с принтом в честь Великой Победы себестоимостью рублей в 500 продаются в десять раз дороже под видом эксклюзивного раритета. Вот так магазины на диване играют на патриотических чувствах старшего поколения.

Использование кредитных карт

В США для нормальной жизни надо обязательно брать кредиты. В России не так. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

В США без кредитной истории невозможно снять квартиру. В России всё не так, но лёгкие и легальные деньги становятся с каждым годом всё популярнее. Люди заводят кредитки по разным причинам: не хватает зарплаты на базовые вещи, внезапно нужна дорогостоящая операция, мошенники «раздели» догола и требуют всё больше... Какими бы ни были причины, система кредитования для обычного человека часто становится капканом, из которого очень трудно выбраться. Пока закроешь долг, потратишь суммы, сравнимые с вечеринкой «новых русских» в былинном казино Golden Palace.

Не проверять платные подписки

Платные подписки могут незаметно для вас снимать кругленькие суммы с вашей карты. Потрудитесь отключить ненужные. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Современный мир предлагает множество вариантов развлечений. «Пиратские» времена нулевых и десятых давно прошли, и за контент в Интернете нужно платить. Подписка на любимый музыкальный сервис, онлайн-кинотеатры, причём несколько сразу, сервис по обработке фотографий, забытые услуги банка, например что-то невнятное про повышенный кешбэк... Вариантов потратить деньги, подписать себя на ежемесячную трату и потом забыть об этом — великое множество. В результате треть зарплаты каждый месяц уходит непонятно на что. Можем посоветовать вам в данной ситуации проверить, к каким именно сервисам привязана ваша карта, по приложению банка и отключить их на время или навсегда.

Коллекционирование дорогостоящих вещей

Самая дорогая марка в мире была продана на аукционе за 9,5 миллиона долларов. Фото © Freepik

Вы большой фанат современного искусства и покупаете картины за несколько тысяч долларов? А может, вам больше нравится антиквариат, на который могут уходить сотни тысяч долларов? Такое благородное увлечение, как коллекционирование, конечно же, отличается от лудомании, причём довольно сильно, но деньги всё равно тратятся и на него. Например, знаменитый гангстер Пабло Эскобар коллекционировал животных, у него был целый личный зоопарк. Каждое животное стоило баснословных денег, полученных путём продажи запрещённых веществ, дико страдало при перевозке, а после того, как «хозяин» погиб в перестрелке с колумбийской полицией, некоторые из них разбрелись по джунглям. Таким образом в Колумбии появились бегемоты, которые по правилам природы в жизни не должны были туда попасть. Не каждый лудоман может потратить столько денег, сколько тратил на свои увлечения Эскобар.

Не проверять качество купленного товара или оказанной услуги

Наши советские бабушки и дедушки учили нас: всё надо тщательно проверять. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AboutLife - Raev Denis

Вы хотели новый, модный электросамокат, нашли подходящий вариант, а потом оказалось, что он детский, выдерживает вес до 30 килограмм и не работает дольше пяти минут? Поздравляем, надо было внимательнее читать характеристики. Вы выбрали первый попавшийся телефон или компьютер, а теперь ваша информационная безопасность скомпрометирована? Вы не совсем тщательно осмотрели машину перед покупкой, и теперь на ремонт уходит сумма, сравнимая с ценой автомобиля? Невнимательность, неспособность чётко проверить все нюансы перед приобретением чего-либо или в крайнем случае позвать на помощь кого-то, кто разбирается в теме, — это тоже дурные привычки, из-за которых вы теряете деньги. Иногда слишком большие.