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26 марта, 14:27

Любовь по хлебным крошкам: Психолог объяснила, что такое бредкрамбинг и почему это плохо

Психолог Голубева о бредкрамбинге: Не позволяйте пользоваться собой

Новый день — новое заимствованное слово для описания эмоционального манипулирования в отношениях. Бредкрамбинг — форма воздействия, при которой человек делит весь свой интерес к партнёру на маленькие «крошки» внимания, чтобы «подкармливать» его ими, не выводя при этом отношения на следующий уровень. Об этом рассказала психолог Майя Голубева в беседе с RuNews24.ru.

«Хлебные крошки» здесь — это приманка для жертвы, которую кто-то пытается заманить в сети. Проявлениями бредкрамбинга психолог считает спонтанные сообщения или редкие звонки, которые никогда не станут полноценным общением. Разумеется, холодность порой сменяется моментами увлечённости и проявления интереса, но это никуда не приводит.

Эксперт отметила, что бредкрамбинг помогает неуверенным в себе людям поддерживать самооценку, поскольку к ним начинает проявлять внимание кто-то другой. Кроме того, людей может пугать концепция серьёзных отношений, а такой метод не предусматривает никакой ответственности.

«Для некоторых людей бредкрамбинг – это просто игра. Но нужно выбираться из отношений, основанных на бредкрамбинге. Первый шаг – признание, что вы находитесь в нездоровых отношениях. Важно осознать, что вы нуждаетесь в большем. Не соглашайтесь на меньшее и не позволяйте себе использовать», — рекомендует Голубева.
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Люди с низкой самооценкой часто подвержены чужому влиянию, из-за чего ими легко манипулировать. Ранее психолог рассказала, что заставляет неуверенных в себе женщин и мужчин вновь и вновь вступать в токсичные отношения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / simona pilolla 2

Владимир Озеров
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