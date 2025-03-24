«Не думают про любовь»: Звезда «Кухни» не верит в идеальные отношения

Идеальных отношений не существует, полагает актёр Владислав Ценёв, исполнивший главную роль в сериале «Кухня. Война за отель». По его словам, отношения — это про совместное преодоление препятствий, развитие и поддержку, а не про некий идеал. Артист также высказался о женщинах, которые ищут идеального партнёра.

Актёр Владислав Ценёв не верит в идеальные отношения. Видео © Пятый канал

«Это всё идет из детства, наверное. Что девушки, которые хотят просто красивого и богатого мужа, то они не думают в первую очередь про настоящую любовь и работу над собой», — заявил собеседник Пятого канала.