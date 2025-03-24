«Не думают про любовь»: Звезда «Кухни» не верит в идеальные отношения
Актёр Ценёв заявил, что не верит в идеальные отношения
Владислав Ценёв. Обложка © Kinopoisk
Идеальных отношений не существует, полагает актёр Владислав Ценёв, исполнивший главную роль в сериале «Кухня. Война за отель». По его словам, отношения — это про совместное преодоление препятствий, развитие и поддержку, а не про некий идеал. Артист также высказался о женщинах, которые ищут идеального партнёра.
Актёр Владислав Ценёв не верит в идеальные отношения. Видео © Пятый канал
«Это всё идет из детства, наверное. Что девушки, которые хотят просто красивого и богатого мужа, то они не думают в первую очередь про настоящую любовь и работу над собой», — заявил собеседник Пятого канала.
Ценёв подчеркнул, что подобные люди не отдают себя партнёру в полной мере, воспринимая отношения как аттракцион, который скоро закончится. В то же время, по словам звезды «Кухни», у него никогда не было отношений с идеальным партнёром.
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