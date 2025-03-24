Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 марта, 16:34

«Не думают про любовь»: Звезда «Кухни» не верит в идеальные отношения

Актёр Ценёв заявил, что не верит в идеальные отношения

Владислав Ценёв. Обложка © Kinopoisk

Владислав Ценёв. Обложка © Kinopoisk

Идеальных отношений не существует, полагает актёр Владислав Ценёв, исполнивший главную роль в сериале «Кухня. Война за отель». По его словам, отношения — это про совместное преодоление препятствий, развитие и поддержку, а не про некий идеал. Артист также высказался о женщинах, которые ищут идеального партнёра.

Актёр Владислав Ценёв не верит в идеальные отношения. Видео © Пятый канал

«Это всё идет из детства, наверное. Что девушки, которые хотят просто красивого и богатого мужа, то они не думают в первую очередь про настоящую любовь и работу над собой», — заявил собеседник Пятого канала.

Ценёв подчеркнул, что подобные люди не отдают себя партнёру в полной мере, воспринимая отношения как аттракцион, который скоро закончится. В то же время, по словам звезды «Кухни», у него никогда не было отношений с идеальным партнёром.

Правила идеальной жены: Перестаньте делать эти 5 вещей, и муж начнёт носить вас на руках
Правила идеальной жены: Перестаньте делать эти 5 вещей, и муж начнёт носить вас на руках

Ранее Алексей Воробьёв рассказал об идеальной для него девушке. Певец подчеркнул, что ему нужна девушка творческой профессии. В свою очередь психолог объяснил, можно ли быть счастливыми в паре при большой разнице в возрасте.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar