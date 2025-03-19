Психолог объяснил, можно ли быть счастливыми в паре при большой разнице в возрасте

Разница в возрасте в отношениях — тема, которая вызывает много обсуждений. Психолог Роман Цветков объяснил, что идеальная разница зависит от этапа жизни, опыта и личных предпочтений партнёров.

В молодости, в возрасте 20–30 лет, разница в возрасте часто более заметна, так как партнёры находятся на разных этапах развития и имеют разные цели. В возрасте 40–50 лет разница воспринимается менее значимой, потому что оба уже независимы и имеют жизненный опыт.

Эмоциональная зрелость также играет ключевую роль. Иногда старший партнёр компенсирует разницу в возрасте своей стабильностью и опытом.

«При такой ситуации в отношениях может наблюдаться довольно позитивный и благоприятный сценарий развития. Однако не исключены и случаи, когда старший партнёр оказывается инфантильной личностью», — приводит слова эксперта «Вечерняя Москва».

Успешные отношения не всегда зависят от возраста, а скорее от общих интересов, целей и ценностей. Важно, чтобы партнёры разделяли схожие взгляды на жизнь.