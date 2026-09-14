Выборы в Госдуму 2026: когда голосовать, какие партии участвуют и кто кандидаты Оглавление Главное о выборах в Госдуму 2026 Когда пройдут выборы в Госдуму в 2026 году Как выбирают депутатов Госдумы: система 225+225 Какие партии участвуют в выборах в Госдуму 2026 года Почему «Яблока» нет в федеральном бюллетене Кандидаты в депутаты Госдумы 2026: сколько их и где смотреть список Сколько бюллетеней будет на выборах в Госдуму ДЭГ на выборах в Госдуму 2026: где можно проголосовать онлайн Как подать заявление на ДЭГ Нужно ли москвичам подавать заявление на ДЭГ Можно ли после заявления на ДЭГ проголосовать бумажным бюллетенем Как проголосовать на выборах в Госдуму 2026 года «Мобильный избиратель»: как проголосовать не по месту регистрации Как проголосовать на выборах Госдумы за границей Что делать, если вас нет в списке избирателей Что изменилось на выборах в Госдуму в 2026 году Когда будут известны результаты выборов в Госдуму 2026 Коротко: главное о выборах в Госдуму 2026 FAQ Выборы Госдумы 2026 пройдут 18–20 сентября. Какие 10 партий в бюллетене, сколько кандидатов, где доступен ДЭГ, как проголосовать не по прописке и когда будут результаты. 30385 30385 Выборы в Госдуму в 2026 году — когда и по какой системе. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин, Сергей Мальгавко, © Shutterstock / FOTODOM / patrice6000

Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут 18–20 сентября. В федеральном бюллетене осталось 10 партий, зарегистрировано 4436 кандидатов, ДЭГ доступен в 33 регионах. Как проголосовать, сменить участок и когда ждать результаты.

Выборы депутатов Государственной думы IX созыва пройдут в России 18, 19 и 20 сентября 2026 года. Официальный день выборов — 20 сентября. Избирателям предстоит выбрать 450 депутатов: 225 по федеральным партийным спискам и 225 в одномандатных округах.

К завершению регистрации на думских выборах зарегистрировано 4436 кандидатов. В федеральном бюллетене осталось 10 партий после исключения федерального списка «Яблока». Дистанционное электронное голосование доступно в 33 регионах. 14 сентября — последний день подачи заявлений на федеральный ДЭГ и на смену участка через «Мобильного избирателя».

Главное о выборах в Госдуму 2026

Голосование: 18, 19 и 20 сентября 2026 года.

Официальный день выборов: 20 сентября.

Избираются 450 депутатов.

225 мандатов распределяются по федеральным партийным спискам, 225 — по одномандатным округам.

В федеральном бюллетене участвуют 10 партий.

Всего зарегистрировано 4436 кандидатов: 2816 в федеральных списках и 1620 по одномандатным округам.

ДЭГ применяется в 33 регионах.

14 сентября — последний день подачи заявления на федеральный ДЭГ и «Мобильного избирателя».

Когда пройдут выборы в Госдуму в 2026 году

Президент России назначил выборы депутатов Государственной думы IX созыва на 20 сентября 2026 года. ЦИК приняла решение проводить голосование три дня подряд — 18, 19 и 20 сентября.

В обычном режиме избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 по местному времени. Подсчёт голосов начинается после закрытия участков в последний день многодневного голосования — 20 сентября.

Какие выборы будут в сентябре 2026 года. Фото © ТАСС / Петр Ковалев

Как выбирают депутатов Госдумы: система 225+225

Государственная дума состоит из 450 депутатов. На выборах 2026 года сохраняется смешанная система.

225 депутатов избираются по федеральному избирательному округу — голосованием за партийные списки. Для участия в распределении мандатов партия должна преодолеть установленный законом пятипроцентный барьер.

225 депутатов избираются в одномандатных округах. В каждом округе мандат получает кандидат, набравший больше голосов, чем его соперники.

Как выбирают Госдуму в 2026 году. Фото © Life.ru

Поэтому избиратель, голосующий на участке своего одномандатного округа, обычно получает два думских бюллетеня: один — с партиями, второй — с кандидатами своего округа.

Какие партии участвуют в выборах в Госдуму 2026 года

После судебного решения об отмене регистрации федерального списка партии «Яблоко» в федеральном бюллетене осталось 10 партий. Строка № 2 исключена, а номера остальных партий, определённые жеребьёвкой, сохранены.

№ 1 — «Единая Россия».

№ 3 — ЛДПР.

№ 4 — Партия прямой демократии.

№ 5 — Российская экологическая партия «Зелёные».

№ 6 — «Справедливая Россия».

№ 7 — «Родина».

№ 8 — КПРФ.

№ 9 — Партия пенсионеров.

№ 10 — «Коммунисты России».

№ 11 — «Новые люди».

Почему «Яблока» нет в федеральном бюллетене

10 августа Верховный суд отменил регистрацию федерального списка партии «Яблоко». 17 августа Апелляционная коллегия Верховного суда оставила это решение без изменения. После этого ЦИК исключила строку № 2 со сведениями о партии из федерального бюллетеня.

Нумерация остальных строк при этом не менялась. Исключение федерального списка не означает автоматического выбытия всех кандидатов партии, выдвинутых по одномандатным округам: их участие зависит от действительности регистрации в конкретном округе.

Кандидаты в депутаты Госдумы 2026: сколько их и где смотреть список

На выборах депутатов Госдумы зарегистрировано 4436 кандидатов. Из них 2816 входят в федеральные списки десяти партий, ещё 1620 зарегистрированы по одномандатным округам.

Единого короткого списка всех кандидатов, одинакового для каждого избирателя, нет. Федеральный бюллетень строится вокруг партий, а состав одномандатного бюллетеня зависит от адреса и конкретного округа.

Проверить кандидатов, которые будут в бюллетене именно по вашему адресу, лучше через цифровые сервисы ЦИК России или сайт региональной избирательной комиссии.

Сколько бюллетеней будет на выборах в Госдуму

Если избиратель голосует на участке в пределах своего одномандатного округа, он получает два бюллетеня по выборам Госдумы: федеральный — с партиями — и одномандатный — с кандидатами своего округа.

Как устроены выборы в Госдуму: 225 депутатов по партийным спискам и 225 по одномандатным округам. Инфографика © Life.ru

Если человек заранее выбрал другой участок по месту нахождения и этот участок расположен за пределами его одномандатного округа, он сможет проголосовать по федеральному избирательному округу, но бюллетень с кандидатами чужого одномандатного округа ему не выдадут.

На зарубежных участках голосование проходит только по федеральному избирательному округу, поэтому там выдают один думский бюллетень — с партийными списками.

ДЭГ на выборах в Госдуму 2026: где можно проголосовать онлайн

Дистанционное электронное голосование в 2026 году применяется в 33 регионах. В 32 субъектах используется федеральная система ДЭГ, Москва проводит электронное голосование на собственной городской платформе.

Федеральный ДЭГ доступен в республиках Алтай, Карелия, Коми, Крым, Марий Эл, Удмуртия и Чувашия; Алтайском и Пермском краях; Ненецком автономном округе; Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Калининградской, Калужской, Костромской, Курганской, Липецкой, Магаданской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Смоленской, Томской, Челябинской и Ярославской областях.

14 сентября — последний день подачи заявления на федеральный ДЭГ. Через «Госуслуги» заявление принимается до 24:00 по московскому времени.

Как подать заявление на ДЭГ

Войти в подтверждённую учётную запись на «Госуслугах».

Открыть сервис участия в дистанционном электронном голосовании.

Проверить персональные данные и регион участия.

Подать заявление не позднее 24:00 мск 14 сентября 2026 года.

Проверить статус заявления в личном кабинете.

До окончания срока заявление можно отозвать и, если это необходимо, подать новое.

Нужно ли москвичам подавать заявление на ДЭГ

Для зарегистрированных в Москве избирателей отдельное заявление на участие в московском электронном голосовании не требуется. Голосование проходит на городской платформе при выполнении установленных Москвой требований к учётной записи и данным избирателя.

Можно ли после заявления на ДЭГ проголосовать бумажным бюллетенем

В 2026 году участник федерального ДЭГ, который не успел или не смог отдать электронный голос, может обратиться за бумажным бюллетенем на участке в пределах своего избирательного округа. Перед выдачей комиссия проверит, что этот человек ещё не проголосовал дистанционно или на другом участке. Двойное голосование не допускается.

Как проголосовать на выборах в Госдуму 2026 года

У избирателя есть несколько способов принять участие в выборах:

На своём участке — прийти 18, 19 или 20 сентября с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина России.

Через федеральный ДЭГ — если регион участвует в системе и заявление подано до 14 сентября.

Через московскую систему электронного голосования — для избирателей Москвы, соответствующих требованиям городской платформы.

По месту нахождения — заранее выбрать другой участок через «Мобильного избирателя».

На дому — если по уважительной причине избиратель не может самостоятельно прийти в помещение для голосования и обращается в УИК в установленном порядке.

Как проголосовать на выборах в Госдуму 18–20 сентября 2026 года. Инфографика © Life.ru

«Мобильный избиратель»: как проголосовать не по месту регистрации

Если 18, 19 или 20 сентября вы будете находиться не по месту постоянной регистрации, можно заранее выбрать другой участок с помощью механизма «Мобильный избиратель».

14 сентября 2026 года — последний день подачи заявления. Через «Госуслуги» оно принимается до 24:00 по московскому времени. Лично заявление можно подать в территориальной избирательной комиссии или через МФЦ; с 9 по 14 сентября заявления также принимают участковые избирательные комиссии.

В заявлении нужно выбрать участок, на котором вы планируете голосовать. После обработки заявления избирателя включают в список на выбранном участке и исключают из списка по месту жительства на этих же выборах.

На выборах Госдумы важно учитывать границы одномандатного округа. По федеральному округу — то есть за партийный список — можно проголосовать по выбранному участку независимо от региона. Но бюллетень по одномандатному округу выдаётся только там, где у избирателя есть право голосовать за кандидатов соответствующего округа.

Если заявление было оформлено через «Госуслуги», до 24:00 мск 14 сентября его можно отозвать и при необходимости подать новое до завершения срока.

После окончания 14 сентября подать новое заявление о голосовании по месту нахождения уже нельзя.

Как проголосовать на выборах Госдумы за границей

По данным ЦИК, голосование по федеральному округу организовано для граждан России в 152 странах. За рубежом предусмотрено 319 избирательных участков.

На зарубежном участке избиратель голосует только по федеральному избирательному округу — за партийный список. Бюллетень по одномандатному округу за пределами России не выдаётся.

Адрес и режим работы конкретного зарубежного участка нужно заранее уточнить в официальном перечне ЦИК или в российском дипломатическом представительстве соответствующей страны.

Что делать, если вас нет в списке избирателей

Если на своём участке вы обнаружили, что вас нет в списке избирателей, либо в данных допущена ошибка, можно подать в УИК письменное заявление о включении в список или исправлении сведений.

Комиссия должна проверить заявление и документы в течение 24 часов. В дни голосования 18–20 сентября решение принимается в течение двух часов с момента обращения, но не позднее окончания голосования. При подтверждении оснований избирателя включат в список или исправят ошибку.

Списки избирателей предоставляются для ознакомления и дополнительного уточнения за 10 дней до последнего дня голосования — на этих выборах с 9 сентября. Проверить себя заранее можно через сервис ЦИК «Найти себя в списке избирателей».

Что изменилось на выборах в Госдуму в 2026 году

Впервые на очередных выборах Госдумы используется новая схема 225 одномандатных округов с учётом Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Федеральный список «Яблока» исключён из бюллетеня по решению суда; в федеральном бюллетене осталось 10 партий.

В федеральном ДЭГ предусмотрена возможность получить бумажный бюллетень, если электронный голос не был отдан, после проверки на участке.

В кампании используется ГАС «Выборы» 2.0.

Для части территорий действуют специальные правила организации голосования, связанные с вопросами безопасности.

Когда будут известны результаты выборов в Госдуму 2026

Подсчёт голосов начинается после окончания времени голосования 20 сентября. Затем данные поступают из участковых комиссий в территориальные и окружные комиссии и обрабатываются ЦИК.

Предварительная картина формируется по мере поступления протоколов, но официальное установление общих результатов — отдельная процедура. По федеральному закону ЦИК России должна установить общие результаты выборов депутатов Госдумы не позднее чем через две недели после последнего дня голосования.

Коротко: главное о выборах в Госдуму 2026

Голосование идёт 18–20 сентября; официальная дата выборов — 20 сентября.

Избираются 450 депутатов: 225 по федеральным спискам и 225 по одномандатным округам.

В федеральном бюллетене осталось 10 партий.

Зарегистрировано 4436 кандидатов: 2816 по федеральным спискам и 1620 по одномандатным округам.

ДЭГ применяется в 33 регионах.

14 сентября — последний день подачи заявления на федеральный ДЭГ и «Мобильного избирателя».

Списки избирателей можно проверять с 9 сентября.

Если человека нет в списке, в дни голосования УИК должна проверить заявление в течение двух часов.

За рубежом голосование по федеральному округу организовано в 152 странах.

ЦИК должна установить общие результаты не позднее чем через две недели после 20 сентября.

FAQ

Когда начнутся выборы в Госдуму 2026 года?

Первый день голосования — 18 сентября 2026 года. Голосование продлится три дня и завершится 20 сентября.

Какого числа выборы в Госдуму?

Официальный день выборов — 20 сентября 2026 года. Фактически проголосовать можно 18, 19 или 20 сентября.

Сколько партий участвуют в выборах Госдумы 2026?

В федеральном бюллетене осталось 10 партий. Строка № 2 с федеральным списком «Яблока» исключена, номера остальных партий сохранены.

Сколько кандидатов зарегистрировано?

4436 кандидатов: 2816 в федеральных списках десяти партий и 1620 по одномандатным округам.

Сколько депутатов выберут?

450 депутатов: 225 по федеральным партийным спискам и 225 по одномандатным округам.

Будет ли ДЭГ?

Да. Дистанционное электронное голосование применяется в 33 регионах: 32 используют федеральную платформу, Москва — собственную систему.

До какого числа можно подать заявление на ДЭГ?

До 24:00 по московскому времени 14 сентября 2026 года — это последний день подачи заявления на федеральный ДЭГ.

До какого числа можно поменять участок?

Заявление по механизму «Мобильный избиратель» принимается до 14 сентября включительно. Через «Госуслуги» — до 24:00 мск.

Можно ли подать заявление на ДЭГ, а потом проголосовать на участке?

Если электронный голос не был отдан, участник федерального ДЭГ может обратиться за бумажным бюллетенем на участке в пределах своего избирательного округа. Перед выдачей комиссия проверит, что он ещё не голосовал.

Что делать, если меня нет в списке избирателей?

Обратиться в УИК с письменным заявлением. В дни голосования комиссия должна проверить сведения в течение двух часов, но не позднее окончания голосования.

Можно ли проголосовать за границей?

Да. По данным ЦИК, голосование по федеральному округу организовано в 152 странах. За рубежом выдают один бюллетень — с партийными списками.

Когда будут результаты выборов?

Предварительные данные появятся после завершения голосования по мере обработки протоколов. ЦИК должна установить общие результаты не позднее чем через две недели после 20 сентября.

Авторы Андрей Ананьев