Выборы в Госдуму 2026: когда голосовать, какие партии участвуют и кто кандидаты
Оглавление
Выборы Госдумы 2026 пройдут 18–20 сентября. Какие 10 партий в бюллетене, сколько кандидатов, где доступен ДЭГ, как проголосовать не по прописке и когда будут результаты.
Выборы в Госдуму в 2026 году — когда и по какой системе. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин, Сергей Мальгавко, © Shutterstock / FOTODOM / patrice6000
Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут 18–20 сентября. В федеральном бюллетене осталось 10 партий, зарегистрировано 4436 кандидатов, ДЭГ доступен в 33 регионах. Как проголосовать, сменить участок и когда ждать результаты.
Выборы депутатов Государственной думы IX созыва пройдут в России 18, 19 и 20 сентября 2026 года. Официальный день выборов — 20 сентября. Избирателям предстоит выбрать 450 депутатов: 225 по федеральным партийным спискам и 225 в одномандатных округах.
К завершению регистрации на думских выборах зарегистрировано 4436 кандидатов. В федеральном бюллетене осталось 10 партий после исключения федерального списка «Яблока». Дистанционное электронное голосование доступно в 33 регионах. 14 сентября — последний день подачи заявлений на федеральный ДЭГ и на смену участка через «Мобильного избирателя».
Главное о выборах в Госдуму 2026
- Голосование: 18, 19 и 20 сентября 2026 года.
- Официальный день выборов: 20 сентября.
- Избираются 450 депутатов.
- 225 мандатов распределяются по федеральным партийным спискам, 225 — по одномандатным округам.
- В федеральном бюллетене участвуют 10 партий.
- Всего зарегистрировано 4436 кандидатов: 2816 в федеральных списках и 1620 по одномандатным округам.
- ДЭГ применяется в 33 регионах.
- 14 сентября — последний день подачи заявления на федеральный ДЭГ и «Мобильного избирателя».
Когда пройдут выборы в Госдуму в 2026 году
Президент России назначил выборы депутатов Государственной думы IX созыва на 20 сентября 2026 года. ЦИК приняла решение проводить голосование три дня подряд — 18, 19 и 20 сентября.
В обычном режиме избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 по местному времени. Подсчёт голосов начинается после закрытия участков в последний день многодневного голосования — 20 сентября.
Какие выборы будут в сентябре 2026 года. Фото © ТАСС / Петр Ковалев
Как выбирают депутатов Госдумы: система 225+225
Государственная дума состоит из 450 депутатов. На выборах 2026 года сохраняется смешанная система.
- 225 депутатов избираются по федеральному избирательному округу — голосованием за партийные списки. Для участия в распределении мандатов партия должна преодолеть установленный законом пятипроцентный барьер.
- 225 депутатов избираются в одномандатных округах. В каждом округе мандат получает кандидат, набравший больше голосов, чем его соперники.
Как выбирают Госдуму в 2026 году. Фото © Life.ru
Поэтому избиратель, голосующий на участке своего одномандатного округа, обычно получает два думских бюллетеня: один — с партиями, второй — с кандидатами своего округа.
Какие партии участвуют в выборах в Госдуму 2026 года
После судебного решения об отмене регистрации федерального списка партии «Яблоко» в федеральном бюллетене осталось 10 партий. Строка № 2 исключена, а номера остальных партий, определённые жеребьёвкой, сохранены.
- № 1 — «Единая Россия».
- № 3 — ЛДПР.
- № 4 — Партия прямой демократии.
- № 5 — Российская экологическая партия «Зелёные».
- № 6 — «Справедливая Россия».
- № 7 — «Родина».
- № 8 — КПРФ.
- № 9 — Партия пенсионеров.
- № 10 — «Коммунисты России».
- № 11 — «Новые люди».
Почему «Яблока» нет в федеральном бюллетене
10 августа Верховный суд отменил регистрацию федерального списка партии «Яблоко». 17 августа Апелляционная коллегия Верховного суда оставила это решение без изменения. После этого ЦИК исключила строку № 2 со сведениями о партии из федерального бюллетеня.
Нумерация остальных строк при этом не менялась. Исключение федерального списка не означает автоматического выбытия всех кандидатов партии, выдвинутых по одномандатным округам: их участие зависит от действительности регистрации в конкретном округе.
Кандидаты в депутаты Госдумы 2026: сколько их и где смотреть список
На выборах депутатов Госдумы зарегистрировано 4436 кандидатов. Из них 2816 входят в федеральные списки десяти партий, ещё 1620 зарегистрированы по одномандатным округам.
Единого короткого списка всех кандидатов, одинакового для каждого избирателя, нет. Федеральный бюллетень строится вокруг партий, а состав одномандатного бюллетеня зависит от адреса и конкретного округа.
Проверить кандидатов, которые будут в бюллетене именно по вашему адресу, лучше через цифровые сервисы ЦИК России или сайт региональной избирательной комиссии.
Сколько бюллетеней будет на выборах в Госдуму
Если избиратель голосует на участке в пределах своего одномандатного округа, он получает два бюллетеня по выборам Госдумы: федеральный — с партиями — и одномандатный — с кандидатами своего округа.
Как устроены выборы в Госдуму: 225 депутатов по партийным спискам и 225 по одномандатным округам. Инфографика © Life.ru
Если человек заранее выбрал другой участок по месту нахождения и этот участок расположен за пределами его одномандатного округа, он сможет проголосовать по федеральному избирательному округу, но бюллетень с кандидатами чужого одномандатного округа ему не выдадут.
На зарубежных участках голосование проходит только по федеральному избирательному округу, поэтому там выдают один думский бюллетень — с партийными списками.
ДЭГ на выборах в Госдуму 2026: где можно проголосовать онлайн
Дистанционное электронное голосование в 2026 году применяется в 33 регионах. В 32 субъектах используется федеральная система ДЭГ, Москва проводит электронное голосование на собственной городской платформе.
Федеральный ДЭГ доступен в республиках Алтай, Карелия, Коми, Крым, Марий Эл, Удмуртия и Чувашия; Алтайском и Пермском краях; Ненецком автономном округе; Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Калининградской, Калужской, Костромской, Курганской, Липецкой, Магаданской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Смоленской, Томской, Челябинской и Ярославской областях.
14 сентября — последний день подачи заявления на федеральный ДЭГ. Через «Госуслуги» заявление принимается до 24:00 по московскому времени.
Как подать заявление на ДЭГ
- Войти в подтверждённую учётную запись на «Госуслугах».
- Открыть сервис участия в дистанционном электронном голосовании.
- Проверить персональные данные и регион участия.
- Подать заявление не позднее 24:00 мск 14 сентября 2026 года.
- Проверить статус заявления в личном кабинете.
До окончания срока заявление можно отозвать и, если это необходимо, подать новое.
Нужно ли москвичам подавать заявление на ДЭГ
Для зарегистрированных в Москве избирателей отдельное заявление на участие в московском электронном голосовании не требуется. Голосование проходит на городской платформе при выполнении установленных Москвой требований к учётной записи и данным избирателя.
Можно ли после заявления на ДЭГ проголосовать бумажным бюллетенем
В 2026 году участник федерального ДЭГ, который не успел или не смог отдать электронный голос, может обратиться за бумажным бюллетенем на участке в пределах своего избирательного округа. Перед выдачей комиссия проверит, что этот человек ещё не проголосовал дистанционно или на другом участке. Двойное голосование не допускается.
Как проголосовать на выборах в Госдуму 2026 года
У избирателя есть несколько способов принять участие в выборах:
- На своём участке — прийти 18, 19 или 20 сентября с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина России.
- Через федеральный ДЭГ — если регион участвует в системе и заявление подано до 14 сентября.
- Через московскую систему электронного голосования — для избирателей Москвы, соответствующих требованиям городской платформы.
- По месту нахождения — заранее выбрать другой участок через «Мобильного избирателя».
- На дому — если по уважительной причине избиратель не может самостоятельно прийти в помещение для голосования и обращается в УИК в установленном порядке.
Как проголосовать на выборах в Госдуму 18–20 сентября 2026 года. Инфографика © Life.ru
«Мобильный избиратель»: как проголосовать не по месту регистрации
Если 18, 19 или 20 сентября вы будете находиться не по месту постоянной регистрации, можно заранее выбрать другой участок с помощью механизма «Мобильный избиратель».
14 сентября 2026 года — последний день подачи заявления. Через «Госуслуги» оно принимается до 24:00 по московскому времени. Лично заявление можно подать в территориальной избирательной комиссии или через МФЦ; с 9 по 14 сентября заявления также принимают участковые избирательные комиссии.
В заявлении нужно выбрать участок, на котором вы планируете голосовать. После обработки заявления избирателя включают в список на выбранном участке и исключают из списка по месту жительства на этих же выборах.
На выборах Госдумы важно учитывать границы одномандатного округа. По федеральному округу — то есть за партийный список — можно проголосовать по выбранному участку независимо от региона. Но бюллетень по одномандатному округу выдаётся только там, где у избирателя есть право голосовать за кандидатов соответствующего округа.
Если заявление было оформлено через «Госуслуги», до 24:00 мск 14 сентября его можно отозвать и при необходимости подать новое до завершения срока.
После окончания 14 сентября подать новое заявление о голосовании по месту нахождения уже нельзя.
Как проголосовать на выборах Госдумы за границей
По данным ЦИК, голосование по федеральному округу организовано для граждан России в 152 странах. За рубежом предусмотрено 319 избирательных участков.
На зарубежном участке избиратель голосует только по федеральному избирательному округу — за партийный список. Бюллетень по одномандатному округу за пределами России не выдаётся.
Адрес и режим работы конкретного зарубежного участка нужно заранее уточнить в официальном перечне ЦИК или в российском дипломатическом представительстве соответствующей страны.
Что делать, если вас нет в списке избирателей
Если на своём участке вы обнаружили, что вас нет в списке избирателей, либо в данных допущена ошибка, можно подать в УИК письменное заявление о включении в список или исправлении сведений.
Комиссия должна проверить заявление и документы в течение 24 часов. В дни голосования 18–20 сентября решение принимается в течение двух часов с момента обращения, но не позднее окончания голосования. При подтверждении оснований избирателя включат в список или исправят ошибку.
Списки избирателей предоставляются для ознакомления и дополнительного уточнения за 10 дней до последнего дня голосования — на этих выборах с 9 сентября. Проверить себя заранее можно через сервис ЦИК «Найти себя в списке избирателей».
Что изменилось на выборах в Госдуму в 2026 году
- Впервые на очередных выборах Госдумы используется новая схема 225 одномандатных округов с учётом Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.
- Федеральный список «Яблока» исключён из бюллетеня по решению суда; в федеральном бюллетене осталось 10 партий.
- В федеральном ДЭГ предусмотрена возможность получить бумажный бюллетень, если электронный голос не был отдан, после проверки на участке.
- В кампании используется ГАС «Выборы» 2.0.
- Для части территорий действуют специальные правила организации голосования, связанные с вопросами безопасности.
Когда будут известны результаты выборов в Госдуму 2026
Подсчёт голосов начинается после окончания времени голосования 20 сентября. Затем данные поступают из участковых комиссий в территориальные и окружные комиссии и обрабатываются ЦИК.
Предварительная картина формируется по мере поступления протоколов, но официальное установление общих результатов — отдельная процедура. По федеральному закону ЦИК России должна установить общие результаты выборов депутатов Госдумы не позднее чем через две недели после последнего дня голосования.
Коротко: главное о выборах в Госдуму 2026
- Голосование идёт 18–20 сентября; официальная дата выборов — 20 сентября.
- Избираются 450 депутатов: 225 по федеральным спискам и 225 по одномандатным округам.
- В федеральном бюллетене осталось 10 партий.
- Зарегистрировано 4436 кандидатов: 2816 по федеральным спискам и 1620 по одномандатным округам.
- ДЭГ применяется в 33 регионах.
- 14 сентября — последний день подачи заявления на федеральный ДЭГ и «Мобильного избирателя».
- Списки избирателей можно проверять с 9 сентября.
- Если человека нет в списке, в дни голосования УИК должна проверить заявление в течение двух часов.
- За рубежом голосование по федеральному округу организовано в 152 странах.
- ЦИК должна установить общие результаты не позднее чем через две недели после 20 сентября.
FAQ
- Когда начнутся выборы в Госдуму 2026 года?
Первый день голосования — 18 сентября 2026 года. Голосование продлится три дня и завершится 20 сентября.
- Какого числа выборы в Госдуму?
Официальный день выборов — 20 сентября 2026 года. Фактически проголосовать можно 18, 19 или 20 сентября.
- Сколько партий участвуют в выборах Госдумы 2026?
В федеральном бюллетене осталось 10 партий. Строка № 2 с федеральным списком «Яблока» исключена, номера остальных партий сохранены.
- Сколько кандидатов зарегистрировано?
4436 кандидатов: 2816 в федеральных списках десяти партий и 1620 по одномандатным округам.
- Сколько депутатов выберут?
450 депутатов: 225 по федеральным партийным спискам и 225 по одномандатным округам.
- Будет ли ДЭГ?
Да. Дистанционное электронное голосование применяется в 33 регионах: 32 используют федеральную платформу, Москва — собственную систему.
- До какого числа можно подать заявление на ДЭГ?
До 24:00 по московскому времени 14 сентября 2026 года — это последний день подачи заявления на федеральный ДЭГ.
- До какого числа можно поменять участок?
Заявление по механизму «Мобильный избиратель» принимается до 14 сентября включительно. Через «Госуслуги» — до 24:00 мск.
- Можно ли подать заявление на ДЭГ, а потом проголосовать на участке?
Если электронный голос не был отдан, участник федерального ДЭГ может обратиться за бумажным бюллетенем на участке в пределах своего избирательного округа. Перед выдачей комиссия проверит, что он ещё не голосовал.
- Что делать, если меня нет в списке избирателей?
Обратиться в УИК с письменным заявлением. В дни голосования комиссия должна проверить сведения в течение двух часов, но не позднее окончания голосования.
- Можно ли проголосовать за границей?
Да. По данным ЦИК, голосование по федеральному округу организовано в 152 странах. За рубежом выдают один бюллетень — с партийными списками.
- Когда будут результаты выборов?
Предварительные данные появятся после завершения голосования по мере обработки протоколов. ЦИК должна установить общие результаты не позднее чем через две недели после 20 сентября.