Депутаты Госдумы IX созыва 2026: полный список 450 человек по партиям и регионам Оглавление Состав Госдумы IX созыва: сколько депутатов у каждой партии Полный список депутатов Госдумы IX созыва по федеральным партийным спискам «Единая Россия» — 140 депутатов КПРФ — 32 депутата ЛДПР — 21 депутат «Новые люди» — 19 депутатов «Справедливая Россия» — 13 депутатов Полный список депутатов Госдумы по одномандатным округам Республики и новые одномандатные округа Края Области Москва Санкт-Петербург Севастополь и автономные округа Сколько новых депутатов вошло в Госдуму IX созыва Когда начинает работу Госдума IX созыва Как избирали депутатов Госдумы в 2026 году Частые вопросы Полный список депутатов Госдумы IX созыва 2026 года: все 450 фамилий, партийные списки, одномандатные округа, регионы и состав новой Думы. Заседание Государственной думы России. В новый состав Госдумы IX созыва избраны 450 депутатов. Обложка © Life.ru

ЦИК утвердил новый состав Государственной думы. Life.ru собрал полный список всех 450 депутатов IX созыва: кто прошёл по партийным спискам, кто победил в одномандатных округах и какие партии получили места.

Центризбирком утвердил окончательный состав Государственной думы девятого созыва. В нижнюю палату парламента избраны 450 человек: 225 депутатов прошли по федеральным партийным спискам и ещё 225 — по одномандатным избирательным округам. Официальные результаты ЦИК закреплены постановлением от 25 сентября 2026 года № 53/357-9.

Life.ru собрал полный список депутатов Госдумы IX созыва — по партиям, регионам и избирательным округам.

Состав Госдумы IX созыва: сколько депутатов у каждой партии

По итогам выборов «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17. Ещё один депутат избран от партии «Родина», четыре кандидата прошли как самовыдвиженцы. Из 349 мандатов «Единой России» 140 получены по федеральному списку и 209 — в одномандатных округах. У КПРФ соотношение составляет 32 и 5, у ЛДПР — 21 и 2, у «Справедливой России» — 13 и 4. Все 19 депутатов «Новых людей» прошли по федеральному списку.

Результаты выборов в Госдуму 2026 года: распределение мандатов между «Единой Россией», КПРФ, ЛДПР, «Новыми людьми» и «Справедливой Россией». Инфографика © Life.ru

По федеральному округу «Единая Россия» получила 58,21% голосов, КПРФ — 13,47%, ЛДПР — 8,88%, «Новые люди» — 7,82%, «Справедливая Россия» — 5,34%. Итоговая явка составила 59,8%. Подробно результаты голосования, проценты и распределение мандатов Life.ru разбирает в отдельном материале о результатах выборов в Госдуму 2026 года.

Полный список депутатов Госдумы IX созыва по федеральным партийным спискам

По федеральным спискам в Госдуму избраны 225 депутатов. Ниже приведён список в том порядке, в котором он опубликован в постановлении ЦИК.

Важно: ниже приведён список депутатов, признанных избранными ЦИК по итогам выборов 25 сентября 2026 года. После подведения итогов часть избранных кандидатов может отказаться от депутатских мандатов — в этом случае они передаются другим кандидатам из партийных списков. Поэтому персональный состав Госдумы IX созыва может измениться до завершения регистрации депутатов.

«Единая Россия» — 140 депутатов

Сергей Лавров, Сергей Собянин, Евгений Поддубный, Мария Львова-Белова, Владислав Головин, Юрий Трутнев, Мария Костюк, Балдан Цыдыпов, Виктор Пинский, Галина Данчикова, Александра Родионова, Игорь Кобзев, Михаил Котюков, Наталья Каптелинина, Илья Середюк, Ирина Гусева, Алексей Савин, Виктор Томенко, Андрей Травников, Виталий Хоценко, Владимир Якушев, Дмитрий Кобылкин, Борис Хохряков, Эрнест Валеев, Денис Паслер, Дарья Светяш, Алексей Текслер, Олег Голиков, Дмитрий Махонин, Андрей Климов, Радий Хабиров, Ирина Панькина, Наталья Орлова, Ризван Курбанов, Рима Баталова, Евгений Солнцев, Татьяна Машковская, Вячеслав Федорищев, Леонид Симановский, Андрей Парфенов, Абдулгамид Эмиргамзаев, Татьяна Ишматова, Александр Соколов, Рустам Минниханов, Александр Лапин, Эльмира Зарипова, Айдар Метшин, Максим Топилин, Зявдат Салихов, Глеб Никитин, Павел Малков, Андрей Макаров, Роман Любарский, Сергей Артамонов, Анна Кузнецова, Глеб Хор, Сергей Гладков, Олег Мельниченко, Артём Здунов, Евгений Первышов, Александр Сидякин, Сергей Хаустов, Евгений Ревенко, Александр Авдеев, Станислав Воскресенский, Виталий Королёв, Валентина Терешкова, Егор Ковальчук, Александр Богомаз, Василий Анохин, Владислав Шапша, Дмитрий Миляев, Игорь Артамонов, Александр Шуваев, Вячеслав Воробьёв, Александр Хинштейн, Ирина Белых, Владимир Ресин, Виктор Селиверстов, Альбина Гаджиева, Дарья Лантратова, Сергей Костин, Анатолий Выборный, Андрей Воробьёв, Людмила Болилая, Виталий Савельев, Ирина Роднина, Рахим Азимов, Бекхан Агаев, Александр Дрозденко, Михаил Ведерников, Георгий Филимонов, Сергей Боярский, Николай Валуев, Юрий Петров, Елена Цунаева, Андрей Чибис, Алексей Беспрозванных, Александр Шолохов, Виктория Абрамченко, Владимир Гутенев, Сергей Бурлаков, Андрей Бочаров, Евгений Москвичёв, Владимир Марченко, Игорь Бабушкин, Николай Долуда, Наталья Костенко, Светлана Бессараб, Алексей Ткачёв, Сергей Кривоносов, Галина Данильченко, Мурат Кумпилов, Сергей Аксёнов, Михаил Развожаев, Владимир Владимиров, Николай Алексеенко, Владимир Иванов, Раиса Кармазина, Казбек Коков, Рашид Темрезов, Фёдор Щукин, Энвер Набиев, Сапижат Мазаева, Джамал Касумов, Шуми Шабатаев, Махмуд-Али Калиматов, Сергей Меняйло, Шамсаил Саралиев, Руслан Лечхаджиев, Ахмед Догаев, Виктор Водолацкий, Татьяна Москалькова, Вячеслав Никонов, Владимир Касатонов, Ян Лещенко, Сергей Добровольский, Виктор Николаенко, Дмитрий Ворона и Дмитрий Гарцев.

UPD: Сергей Лавров, Сергей Собянин, Евгений Поддубный, Мария Львова-Белова позже отказались от мандата.

Депутаты Госдумы. В федеральном списке «Единой России» среди признанных избранными — Сергей Лавров, Сергей Собянин, Анна Кузнецова, Валентина Терешкова и другие. © Life.ru

КПРФ — 32 депутата

Геннадий Зюганов, Валентин Коновалов, Юрий Афонин, Дмитрий Новиков, Иван Мельников, Владимир Кашин, Николай Харитонов, Николай Коломейцев, Казбек Тайсаев, Мария Дробот, Борис Комоцкий, Сергей Гаврилов, Юрий Синельщиков, Алексей Куринный, Анжелика Глазкова, Анатолий Бифов, Светлана Савицкая, Александр Ивачев, Михаил Авдеев, Владислав Егоров, Ксения Айтакова, Иван Бабич, Николай Осадчий, Андрей Клычков, Роман Лябихов, Олег Лебедев, Ольга Алимова, Анатолий Локоть, Николай Васильев, Нина Останина, Евгений Бессонов и Вадим Кумин.

Заседание Государственной думы. По федеральному списку КПРФ в новый созыв избраны Геннадий Зюганов, Юрий Афонин, Иван Мельников, Нина Останина и другие депутаты. © Life.ru

ЛДПР — 21 депутат

Леонид Слуцкий, Алексей Верещагин, Мария Воропаева, Андрей Луговой, Виктор Бут, Александр Курдюмов, Дмитрий Жирков, Дмитрий Свищёв, Сергей Козлов, Борис Чернышов, Дмитрий Шатунов, Владимир Сысоев, Владислав Атмахов, Сергей Антошин, Алексей Слотюк, Валерий Селезнёв, Джамбулат Умаров, Каплан Панеш, Дарья Голубева, Яна Овчинская и Элеонора Кавшар.

Депутаты в Государственной думе. В список ЛДПР вошли Леонид Слуцкий, Андрей Луговой, Виктор Бут, Дмитрий Свищёв и другие. © Life.ru

«Новые люди» — 19 депутатов

Алексей Нечаев, Владислав Даванков, Сардана Авксентьева, Ярослав Самылин, Александр Скоробогатько, Павел Корытников, Роза Чемерис, Илья Горбашев, Тимур Каноков, Амир Хамитов, Сангаджи Тарбаев, Дарья Кислицына, Юлия Анастасина, Александр Демин, Максим Гулин, Елена Панова, Сергей Власов, Георгий Арапов и Ольга Степченко.

Работа депутатов в зале Государственной думы. От партии «Новые люди» избраны Алексей Нечаев, Владислав Даванков, Сардана Авксентьева, Сангаджи Тарбаев и другие. © Life.ru

«Справедливая Россия» — 13 депутатов

Сергей Миронов, Марина Ким, Олег Чернышев, Константин Шагимуратов, Сергей Арбузов, Игорь Ананских, Юрий Григорьев, Андрей Кузнецов, Анатолий Грешневиков, Николай Стариков, Ольга Андреева, Василий Швецов и Сергей Кабышев.

Полный список депутатов Госдумы по одномандатным округам

Ещё 225 депутатов IX созыва избраны непосредственно в одномандатных округах. В каждом таком округе мандат получает один кандидат.

Голосование в Государственной думе. По федеральному списку «Справедливой России» избраны Сергей Миронов, Марина Ким, Николай Стариков и другие депутаты. © Life.ru

Республики и новые одномандатные округа

Республика Адыгея: округ № 1 — Владислав Резник.

Республика Алтай: округ № 2 — Александр Суразов.

Башкортостан: № 3 — Денис Чернавин; № 4 — Юлай Кидрасов; № 5 — Эльвира Аиткулова; № 6 — Алексей Журавлёв; № 7 — Зариф Байгускаров; № 8 — Гульнур Кульсарина.

Бурятия: № 9 — Дашибал Мункожаргалов.

Дагестан: № 10 — Магомед Валихов; № 11 — Нурбаганд Нурбагандов; № 12 — Хизри Абакаров.

Донецкая Народная Республика: № 13 — Ирина Куксенкова; № 14 — Александр Бородай; № 15 — Сергей Макаров.

Ингушетия: № 16 — Муслим Татриев.

Кабардино-Балкария: № 17 — Адальби Шхагошев.

Калмыкия: № 18 — Михаил Богатов.

Карачаево-Черкесия: № 19 — Солтан Узденов.

Карелия: № 20 — Валентина Пивненко.

Коми: № 21 — Станислав Кочев.

Республика Крым: № 22 — Юрий Нестеренко; № 23 — Янина Павленко; № 24 — Леонид Бабашов.

Луганская Народная Республика: № 25 — Денис Колесников; № 26 — Иван Санаев.

Марий Эл: № 27 — Сергей Казанков.

Мордовия: № 28 — Виктор Кидяев.

Якутия: № 29 — Пётр Шамаев.

Северная Осетия — Алания: № 30 — Артур Таймазов.

Татарстан: № 31 — Илья Вольфсон; № 32 — Руслан Юсупов; № 33 — Олег Морозов; № 34 — Альфия Когогина; № 35 — Марсель Шайдуллин; № 36 — Марат Нуриев.

Тыва: № 37 — Буян Куулар.

Удмуртия: № 38 — Андрей Исаев; № 39 — Олег Гарин.

Хакасия: № 40 — Александр Штыгашев.

Чечня: № 41 — Адам Делимханов.

Чувашия: № 42 — Анатолий Аксаков; № 43 — Алла Салаева.

Края

Алтайский край: № 44 — Даниил Бессарабов; № 45 — Иван Лоор; № 46 — Денис Голобородько.

Забайкальский край: № 47 — Марина Секержитская.

Камчатский край: № 48 — Ирина Яровая.

Краснодарский край: № 49 — Игорь Брагарник; № 50 — Дмитрий Ламейкин; № 51 — Галина Головченко; № 52 — Иван Демченко; № 53 — Сергей Алтухов; № 54 — Константин Затулин; № 55 — Алексей Штаничев; № 56 — Алексей Езубов; № 57 — Дмитрий Лоцманов.

Красноярский край: № 58 — Олег Ликонцев; № 59 — Александр Дроздов; № 60 — Сергей Ерёмин; № 61 — Андрей Грачёв.

Пермский край: № 62 — Антон Немкин; № 63 — Роман Водянов; № 64 — Ирина Ивенских; № 65 — Олег Калинский.

Приморский край: № 66 — Александр Щербаков; № 67 — Геннадий Букаев; № 68 — Кирилл Тихонович.

Ставропольский край: № 69 — Ольга Казакова; № 70 — Дмитрий Шуваев; № 71 — Илья Дроздов; № 72 — Елена Бондаренко.

Хабаровский край: № 73 — Сергей Кравчук; № 74 — Максим Иванов.

Фото © Life.ru

Области

Амурская область: № 75 — Вячеслав Логинов.

Архангельская область: № 76 — Игорь Арсентьев; № 77 — Мария Харченко.

Астраханская область: № 78 — Ринат Аюпов.

Белгородская область: № 79 — Никита Румянцев; № 80 — Андрей Скоч.

Брянская область: № 81 — Николай Щеглов; № 82 — Олег Матыцин.

Владимирская область: № 83 — Игорь Игошин; № 84 — Григорий Аникеев.

Волгоградская область: № 85 — Николай Николаев; № 86 — Андрей Гимбатов; № 87 — Виталий Лихачёв.

Вологодская область: № 88 — Сергей Селянин; № 89 — Светлана Грачёва.

Воронежская область: № 90 — Аркадий Пономарёв; № 91 — Сергей Чижов; № 92 — Алексей Гордеев.

Запорожская область: № 93 — Алексей Тихомиров.

Ивановская область: № 94 — Виталий Дроздов.

Иркутская область: № 95 — Александр Якубовский; № 96 — Вадим Логунов; № 97 — Сергей Тен; № 98 — Олег Новицкий.

Калининградская область: № 99 — Андрей Козлов; № 100 — Марина Оргеева.

Калужская область: № 101 — Геннадий Скляр.

Кемеровская область — Кузбасс: № 102 — Антон Горелкин; № 103 — Вячеслав Петров; № 104 — Павел Федяев; № 105 — Олег Матвейчев.

Кировская область: № 106 — Борис Веснин; № 107 — Андрей Березин.

Костромская область: № 108 — Алексей Анохин.

Курганская область: № 109 — Александр Ильтяков.

Курская область: № 110 — Василий Пискарёв; № 111 — Алексей Золотарёв.

Ленинградская область: № 112 — Светлана Журова; № 113 — Сергей Яхнюк; № 114 — Сергей Петров.

Липецкая область: № 115 — Сергей Курбатов; № 116 — Татьяна Дьяконова.

Магаданская область: № 117 — Богдан Булычёв.

Московская область: № 118 — Сергей Юров; № 119 — Денис Кравченко; № 120 — Никита Чаплин; № 121 — Сергей Колунов; № 122 — Роман Терюшков; № 123 — Александр Легков; № 124 — Денис Майданов; № 125 — Геннадий Панин; № 126 — Вячеслав Фетисов; № 127 — Сергей Пахомов; № 128 — Александр Коган; № 129 — Андрей Булгаков.

Мурманская область: № 130 — Татьяна Кусайко.

Нижегородская область: № 131 — Юрий Станкевич; № 132 — Евгений Костин; № 133 — Дмитрий Грачёв; № 134 — Юлия Таревская; № 135 — Артём Кавинов.

Новгородская область: № 136 — Артём Кирьянов.

Новосибирская область: № 137 — Олег Иванинский; № 138 — Дмитрий Савельев; № 139 — Александр Аксёненко; № 140 — Виктор Игнатов.

Омская область: № 141 — Дмитрий Перминов; № 142 — Олег Смолин; № 143 — Игорь Антропенко.

Оренбургская область: № 144 — Андрей Аникеев; № 145 — Олег Димов; № 146 — Валерий Леонов.

Орловская область: № 147 — Александр Бирюков.

Пензенская область: № 148 — Дмитрий Каденков; № 149 — Игорь Руденский.

Псковская область: № 150 — Александр Козловский.

Ростовская область: № 151 — Дмитрий Сизякин; № 152 — Сергей Рожков; № 153 — Сергей Медведев; № 154 — Артём Величко; № 155 — Аслан Хуаде; № 156 — Екатерина Стенякина.

Рязанская область: № 157 — Андрей Красов; № 158 — Лиана Пепеляева.

Самарская область: № 159 — Александр Фетисов; № 160 — Леонид Калашников; № 161 — Денис Портнягин; № 162 — Андрей Трифонов; № 163 — Александр Живайкин.

Саратовская область: № 164 — Вячеслав Володин; № 165 — Антонина Галяшкина; № 166 — Николай Панков; № 167 — Александр Янклович.

Сахалинская область: № 168 — Георгий Карлов.

Свердловская область: № 169 — Андрей Альшевских; № 170 — Лев Ковпак; № 171 — Владимир Смирнов; № 172 — Алексей Свалов; № 173 — Жанна Рябцева; № 174 — Зелимхан Муцоев; № 175 — Сергей Бидонько.

Смоленская область: № 176 — Александр Бабаков.

Тамбовская область: № 177 — Тамара Фролова.

Тверская область: № 178 — Алёна Аршинова; № 179 — Владимир Васильев.

Томская область: № 180 — Илья Леонтьев.

Тульская область: № 181 — Юрий Бровко; № 182 — Надежда Школкина.

Тюменская область: № 183 — Николай Брыкин; № 184 — Иван Квитка.

Ульяновская область: № 185 — Владимир Камеко; № 186 — Владимир Кононов.

Херсонская область: № 187 — Елена Дмитрук.

Челябинская область: № 188 — Евгений Илле; № 189 — Алексей Денисенко; № 190 — Валерий Гартунг; № 191 — Владимир Дрёмов; № 192 — Антон Ковалёв.

Ярославская область: № 193 — Анатолий Лисицын; № 194 — Артём Молчанов.

Москва

В Москве сформировано 16 одномандатных округов. В округе № 195 избран Владислав Гусев, № 196 — Евгений Попов, № 197 — Эльдар Шарипов, № 198 — Пётр Толстой, № 199 — Александр Шелковой, № 200 — Светлана Разворотнева, № 201 — Дмитрий Саблин, № 202 — Евгений Нифантьев, № 203 — Эдуард Шонов, № 204 — Владислав Третьяк, № 205 — Эдуард Казымов, № 206 — Александр Асафов, № 207 — Олег Леонов, № 208 — Дмитрий Назаров, № 209 — Роман Романенко, № 210 — Евгений Андриенко.

Санкт-Петербург

В Восточном округе № 211 избран Михаил Рахлин, в Западном № 212 — Александр Тетердинко, в Северном № 213 — Ирина Иванова, в Северо-Восточном № 214 — Екатерина Кондратьева, в Северо-Западном № 215 — Николай Цед, в Центральном № 216 — Александр Амелин, в Юго-Восточном № 217 — Любовь Егорова, в Южном № 218 — Виталий Милонов.

Севастополь и автономные округа

Севастопольский округ № 219 — Татьяна Лобач.

Еврейская автономная область, округ № 220 — Бадма Башанкаев.

Ненецкий автономный округ, № 221 — Михаил Кисляков.

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра: № 222 — Павел Завальный; № 223 — Дмитрий Аксёнов.

Чукотский автономный округ, № 224 — Александр Дудоров.

Ямало-Ненецкий автономный округ, № 225 — Дмитрий Погорелый.

Сколько новых депутатов вошло в Госдуму IX созыва

Новый состав Госдумы заметно отличается от предыдущего. Председатель ЦИК Элла Памфилова при подведении итогов заявила, что состав нижней палаты обновился «практически наполовину». При этом значительная часть депутатов VIII созыва сохранила мандаты. Средний возраст нового состава, по данным ЦИК, снизился примерно на четыре года.

Важно различать понятия «депутат нового созыва» и «депутат-новичок». Все перечисленные выше 450 человек являются депутатами нового, IX созыва, однако не все впервые работают в Государственной думе. Отдельного официального реестра с пометкой «впервые избран депутатом» ЦИК вместе с итоговым постановлением не публиковал: официальный документ содержит фамилию избранного депутата, партийный список либо соответствующий одномандатный округ.

Когда начинает работу Госдума IX созыва

Первое заседание Государственной думы IX созыва назначено на 30 сентября 2026 года в 10:00. Соответствующий указ подписал президент России. На первом заседании депутатам предстоит сформировать органы новой Думы и избрать руководство палаты.

Срок полномочий Государственной думы составляет пять лет. Таким образом, IX созыв сформирован по итогам выборов сентября 2026 года.

Как избирали депутатов Госдумы в 2026 году

Выборы проходили по смешанной системе. Половина из 450 депутатов — 225 человек — избрана по федеральным партийным спискам. Оставшиеся 225 получили мандаты в одномандатных округах, где избирается по одному депутату. Именно поэтому в Госдуме есть представители политических сил, которые не преодолели пятипроцентный барьер на федеральном уровне: победа в конкретном одномандатном округе сама по себе даёт депутатский мандат.

Частые вопросы

Сколько депутатов в Госдуме IX созыва?

В Государственную думу девятого созыва избраны 450 депутатов. Половина — 225 человек — прошла по федеральным партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам.

Какая партия получила больше всего мест в Госдуме в 2026 году?

По официальным итогам ЦИК, «Единая Россия» получила 349 из 450 депутатских мандатов. КПРФ получила 37 мест, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17.

Сколько партий представлено в новой Госдуме?

Депутаты избраны от шести партий: «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей», «Справедливой России» и «Родины». Кроме того, четыре мандата получили самовыдвиженцы. По партийным спискам пятипроцентный барьер преодолели пять партий, а представитель «Родины» выиграл одномандатный округ.

Когда первое заседание Госдумы IX созыва?

Первое пленарное заседание назначено на 30 сентября 2026 года, начало — в 10:00.

Где опубликован официальный список депутатов Госдумы IX созыва?

Полный перечень закреплён в приложении к постановлению Центральной избирательной комиссии России от 25 сентября 2026 года № 53/357-9 «Об общих результатах выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва».

Авторы Александра Новоселова