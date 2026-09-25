ЦИК распределил все 450 мест в новой Госдуме: у ЕР стало на 25 мандатов больше
Памфилова: «Единая Россия» получила 349 мандатов в Госдуме нового созыва
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«Единая Россия» получила 349 из 450 мандатов в Государственной думе девятого созыва. Окончательное распределение мест по итогам выборов озвучила председатель ЦИК Элла Памфилова.
КПРФ получила 37 мандатов, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17. Ещё одно место досталось представителю «Родины», четыре мандата получили самовыдвиженцы.
По сравнению с выборами 2021 года представительство «Единой России» увеличилось на 25 депутатов — с 324 до 349. КПРФ пять лет назад получила 57 мандатов, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13. По одному месту тогда также получили «Родина», «Гражданская платформа» и Партия роста, ещё пять мандатов достались самовыдвиженцам.
Ранее Life.ru сообщал, что Дмитрий Медведев предварительно оценивал результат «Единой России» именно в 349 мандатов. Накануне окончательного подведения итогов он заявил, что партия превзошла результат выборов 2021 года.
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