ЦИК распределил все 450 мест в новой Госдуме: у ЕР стало на 25 мандатов больше

По сравнению с выборами 2021 года представительство «Единой России» увеличилось на 25 депутатов — с 324 до 349. КПРФ пять лет назад получила 57 мандатов, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13. По одному месту тогда также получили «Родина», «Гражданская платформа» и Партия роста, ещё пять мандатов достались самовыдвиженцам.