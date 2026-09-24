Медведев: «Единая Россия» может получить 349 мандатов в Госдуме

«Единая Россия» по итогам выборов депутатов Государственной думы девятого созыва может получить 349 мандатов. Такую предварительную оценку 24 сентября озвучил председатель партии Дмитрий Медведев на совместном заседании бюро высшего совета и президиума генсовета ЕР.

По словам Медведева, на данный момент партия набирает около 58% голосов по федеральному списку. Кроме того, её кандидаты победили более чем в 200 одномандатных округах. С учётом обоих способов распределения мест в партии сейчас рассчитывают на фракцию из 349 депутатов.

Окончательным это распределение пока не является. Центризбирком должен официально подвести итоги выборов 25 сентября после завершения всех необходимых процедур и рассмотрения поступивших обращений.

Выборы в Госдуму проходят по смешанной системе: из 450 депутатов половина избирается по партийным спискам, ещё 225 — в одномандатных округах. Именно поэтому итоговое число мест партии зависит не только от процента голосов по федеральному списку.

Предварительные данные ЦИК после подсчёта основной части протоколов показывали результат «Единой России» около 58%. Расчёты числа мандатов в течение последних дней менялись по мере уточнения итогов в одномандатных округах и распределения мест между партиями.

Для сравнения, после выборов 2021 года фракция «Единой России» в Госдуме восьмого созыва насчитывала 324 депутата. Если предварительная оценка в 349 мест подтвердится, фракция нового созыва будет больше.

Ранее Life.ru собрал актуальные результаты выборов в Госдуму и предварительное распределение депутатских мандатов.