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Опубликовано 25 сентября, 08:54

Памфилова подвела итог выборов в Госдуму: ЦИК справился с главной задачей

Памфилова заявила, что ЦИК обеспечил безопасность и открытость выборов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Центральная избирательная комиссия России выполнила задачу по обеспечению безопасности выборов при сохранении открытости и прозрачности процесса. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии, посвящённом утверждению итогов выборов депутатов Госдумы.

«Нами была поставлена сложнейшая задача, с которой мы справились. То есть при обеспечении максимальной безопасности сохранить все наши базовые принципы открытости и прозрачности избирательного процесса», — сказала она.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходили с 18 по 20 сентября. Окончательные итоги комиссия планировала утвердить 25 сентября после завершения всех проверок, рассмотрения жалоб и утверждения результатов региональными избиркомами.

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Ранее Life.ru писал, что Памфилова назвала проведение максимально чистых выборов главной задачей ЦИК. По её словам, от соблюдения всех процедур напрямую зависят доверие граждан к избирательной системе и легитимность результатов.

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Наталья Афонина
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