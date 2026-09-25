Памфилова подвела итог выборов в Госдуму: ЦИК справился с главной задачей

Центральная избирательная комиссия России выполнила задачу по обеспечению безопасности выборов при сохранении открытости и прозрачности процесса. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии, посвящённом утверждению итогов выборов депутатов Госдумы.

«Нами была поставлена сложнейшая задача, с которой мы справились. То есть при обеспечении максимальной безопасности сохранить все наши базовые принципы открытости и прозрачности избирательного процесса», — сказала она.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходили с 18 по 20 сентября. Окончательные итоги комиссия планировала утвердить 25 сентября после завершения всех проверок, рассмотрения жалоб и утверждения результатов региональными избиркомами.

Ранее Life.ru писал, что Памфилова назвала проведение максимально чистых выборов главной задачей ЦИК. По её словам, от соблюдения всех процедур напрямую зависят доверие граждан к избирательной системе и легитимность результатов.