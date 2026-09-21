ЦИК раскрыл предварительный расклад мест в новой Госдуме

Согласно предварительным итогам, «Единая Россия» получает 355 из 450 мест в Госдуме девятого созыва. Такие данные после обработки 95,18% протоколов озвучила председатель ЦИК Элла Памфилова.

КПРФ на этом этапе получает 40 мандатов, ЛДПР — 25, «Новые люди» — 20. Ещё четыре места предварительно достаются «Справедливой России» за счёт побед кандидатов в одномандатных округах.

По федеральным партийным спискам лидирует «Единая Россия» с 57,83% голосов. У КПРФ — 13,81%, ЛДПР получает около 8,97%, «Новые люди» — 7,96%.

«Справедливая Россия» на момент подсчёта оставалась ниже пятипроцентного барьера с результатом около 4,96%. При этом окончательное распределение мандатов ещё может скорректироваться после завершения всех процедур.

Всего в Госдуме 450 депутатских мест. Половина распределяется по федеральным партийным спискам, ещё 225 — между победителями в одномандатных округах.