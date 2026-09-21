Подсчитано уже 95% голосов: ЦИК опубликовал свежие данные о раскладе сил на выборах в Госдуму
ЦИК: «Единая Россия» лидирует с 57,83% после обработки 95% протоколов
Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации опубликовала обновлённые данные по итогам голосования на выборах в Государственную Думу девятого созыва после обработки 95,01% протоколов. Партия «Единая Россия» удерживает лидерство по единому федеральному избирательному округу, набирая 57,83% голосов.
Второе место занимает КПРФ с результатом 13,81%. Далее следуют ЛДПР, набравшая 8,97%, и партия «Новые люди» с 7,96% поддержки избирателей. Партия «Справедливая Россия» к текущему моменту получает 4,96% голосов.
Среди непарламентских объединений Партия пенсионеров набирает ровно 2% голосов, партия «Зелёные» — 1,15%, а «Коммунисты России» — 0,85%. За партию «Родина» проголосовали 0,72% избирателей, а Партия прямой демократии получает 0,35%.
Трёхдневное голосование по выборам нового созыва Государственной Думы и совмещённым кампаниям проходило с 18 по 20 сентября. В рамках единого дня голосования 2026 года в общей сложности распределялись 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей различного уровня. Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что выборы в Государственную Думу являются важнейшим внутриполитическим событием для всей страны.
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