Подсчитано уже 95% голосов: ЦИК опубликовал свежие данные о раскладе сил на выборах в Госдуму

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации опубликовала обновлённые данные по итогам голосования на выборах в Государственную Думу девятого созыва после обработки 95,01% протоколов. Партия «Единая Россия» удерживает лидерство по единому федеральному избирательному округу, набирая 57,83% голосов.

Второе место занимает КПРФ с результатом 13,81%. Далее следуют ЛДПР, набравшая 8,97%, и партия «Новые люди» с 7,96% поддержки избирателей. Партия «Справедливая Россия» к текущему моменту получает 4,96% голосов.

Среди непарламентских объединений Партия пенсионеров набирает ровно 2% голосов, партия «Зелёные» — 1,15%, а «Коммунисты России» — 0,85%. За партию «Родина» проголосовали 0,72% избирателей, а Партия прямой демократии получает 0,35%.