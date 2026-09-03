Единый день голосования 2026: какие выборы пройдут 20 сентября и в каких регионах

Единый день голосования (ЕДГ) в России в 2026 году приходится на 20 сентября. В этот электоральный цикл одновременно проходят федеральная, региональные и муниципальные кампании: выборы депутатов Госдумы, прямые выборы глав восьми регионов, выборы 39 региональных парламентов и множество местных выборов. Разбираемся, что именно будут выбирать жители разных субъектов РФ и как узнать, какие бюллетени получит конкретный избиратель.

Единый день голосования 2026: дата, основные дни голосования и главные цифры кампании. Инфографика © Life.ru

Одновременно в регионах пройдут губернаторские, парламентские и муниципальные кампании — полный список собран в хабе про единый день голосования 2026.

Когда единый день голосования в 2026 году

Официальный единый день голосования в 2026 году — воскресенье, 20 сентября. При этом голосование на выборах депутатов Государственной думы и совмещённых с ними кампаниях проводится в течение трёх дней подряд — 18, 19 и 20 сентября.

Обычно региональные и муниципальные выборы ориентированы на второе воскресенье сентября. Но в год очередных выборов Госдумы закон привязывает региональные и местные кампании к дню голосования на федеральных парламентских выборах. Поэтому в 2026 году основная масса кампаний сведена к 20 сентября — третьему воскресенью месяца.

Какие выборы пройдут в России в сентябре 2026 года

ЕДГ-2026 — это не одни выборы, а общий день для кампаний разных уровней. В зависимости от места регистрации избиратель может голосовать сразу на нескольких выборах и получить несколько бюллетеней.

выборы депутатов Государственной думы IX созыва — федеральная кампания по всей стране;

прямые выборы глав восьми субъектов РФ;

выборы депутатов законодательных органов 39 субъектов РФ;

муниципальные выборы — депутатов городских, районных и муниципальных представительных органов;

в трёх регионах главы субъектов в 2026 году избираются не населением напрямую, а региональными парламентами.

Где пройдут губернаторские выборы в 2026 году

В 2026 году прямые выборы глав пройдут в восьми регионах России. Фото © РИА Новости / Таисия Воронцова

Прямые выборы глав субъектов пройдут в восьми регионах. Там избиратели получат отдельный бюллетень для голосования за главу региона.

Белгородская область

Брянская область

Пензенская область

Тверская область

Ульяновская область

Республика Мордовия

Республика Тыва

Чеченская Республика

Где глав регионов выберут депутаты, а не жители

Ещё в трёх субъектах РФ в 2026 году применяется непрямая процедура: главу выбирают депутаты регионального парламента из представленных кандидатур. Поэтому жители этих регионов не получают отдельный бюллетень с кандидатами на пост главы.

Республика Дагестан

Республика Северная Осетия — Алания

Карачаево-Черкесская Республика

В каких регионах выберут новые парламенты в 2026 году

Самый большой региональный кластер ЕДГ-2026 — выборы законодательных собраний, дум и советов субъектов. Они запланированы в 39 регионах России.

В каких регионах России пройдут выборы региональных парламентов в ЕДГ-2026. Инфографика © Life.ru

В ряде субъектов региональные выборы совпадут с выборами главы региона. Например, это касается Тверской области и Мордовии: там избирателю предстоит участвовать сразу в нескольких кампаниях.

Будут ли муниципальные выборы 20 сентября 2026 года

Да. Помимо федеральной и региональных кампаний в ЕДГ проходят выборы муниципального уровня: городских и муниципальных депутатов, а также дополнительные выборы на вакантные мандаты. Их набор отличается от региона к региону, поэтому универсального для всей страны списка бюллетеней нет.

Именно поэтому человек в одном регионе может получить только федеральные бюллетени, а в другом — федеральные, губернаторский, региональный и муниципальный одновременно.

Как узнать, какие выборы проходят именно в моём регионе

Самый надёжный способ — проверить информацию по месту регистрации через цифровые сервисы Центральной избирательной комиссии и уведомления на «Госуслугах». Там можно уточнить свой избирательный участок и кампании, в которых вы имеете право участвовать.

Проверьте регион постоянной регистрации и свой избирательный участок. Откройте информацию о назначенных выборах по своему адресу в сервисах ЦИК или регионального избиркома. Если в дни голосования вы будете не по месту регистрации, заранее проверьте возможность голосования по месту нахождения через механизм «Мобильный избиратель». Если ваш регион участвует в ДЭГ, проверьте срок подачи заявления и статус заявки.

Можно ли проголосовать онлайн на ЕДГ-2026

Дистанционное электронное голосование в 2026 году применяется в 33 регионах: 32 субъекта используют федеральную систему, Москва — собственную региональную платформу. По данным ЦИК, заявления на ДЭГ принимаются до 14 сентября 2026 года.

Что такое «Мобильный избиратель» и до какого числа подать заявление

До 14 сентября избиратели могут подать заявление для голосования по месту нахождения. Фото © РИА Новости / Ирина Семенова

«Мобильный избиратель» позволяет проголосовать по месту нахождения, если в дни выборов человек будет не там, где зарегистрирован. По информации ЦИК на 2 сентября, приём заявлений на голосование по месту нахождения продолжается до 14 сентября 2026 года.

При этом возможность проголосовать на конкретной региональной или муниципальной кампании вне места регистрации зависит от правил этой кампании. Поэтому перед поездкой важно проверить доступный набор бюллетеней, а не исходить только из факта подачи заявления.

Во сколько открываются избирательные участки

На основных выборах участки работают в дни голосования с 08:00 до 20:00 по местному времени. Для отдельных специальных случаев, досрочного голосования и экстерриториальных участков режим может отличаться — его следует проверять у соответствующей избирательной комиссии.

Когда будут известны результаты ЕДГ-2026

Предварительные итоги начнут появляться после закрытия участков 20 сентября по мере обработки протоколов. Срок официального утверждения результатов зависит от уровня конкретных выборов: федеральной, губернаторской, региональной или муниципальной кампании.

Коротко: главное о едином дне голосования 2026

ЕДГ-2026 приходится на 20 сентября.

Основное голосование на выборах Госдумы и совмещённых с ними кампаниях идёт 18–20 сентября.

Прямые выборы глав пройдут в восьми субъектах РФ.

В трёх регионах глав выбирают депутаты, а не жители прямым голосованием.

Новые региональные парламенты избирают в 39 субъектах.

ДЭГ применяется в 33 регионах.

Заявления на ДЭГ и «Мобильного избирателя» принимаются до 14 сентября 2026 года.

FAQ

Когда ЕДГ в 2026 году?

Единый день голосования назначен на 20 сентября 2026 года. На основных совмещённых выборах голосование проводится 18, 19 и 20 сентября.

Почему выборы в 2026 году проходят 20 сентября?

В год очередных выборов депутатов Госдумы региональные и муниципальные кампании совмещаются с днём голосования на федеральных выборах. В 2026 году это 20 сентября.

Сколько регионов выбирают губернаторов напрямую?

Прямые выборы глав проходят в восьми субъектах РФ.

В скольких регионах выбирают законодательные собрания?

Выборы депутатов региональных парламентов запланированы в 39 субъектах РФ.

Будет ли ДЭГ?

Да. Дистанционное электронное голосование применяется в 33 регионах, включая Москву.

Как узнать, за кого и за что я голосую?