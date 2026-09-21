Кадыров переизбран главой Чечни по итогам обработки 100% протоколов

Представитель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Исмаил Денильханов и выдвиженец от КПРФ Халид Накаев набрали по 0,05% голосов избирателей каждый.

Рамзан Кадыров руководит регионом с 2007 года (до 2011 года должность именовалась «президент Чеченской Республики», после чего по его же инициативе была переименована в «главу Чечни»). На прошедших выборах его кандидатура была официально выдвинута партией «Единая Россия».