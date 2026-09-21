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Регион
Опубликовано 21 сентября, 06:16

Кадыров переизбран главой Чечни по итогам обработки 100% протоколов

Кадыров побеждает на выборах главы Чечни с результатом 99,85% голосов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Действующий глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, представляющий партию «Единая Россия», одержал победу на выборах руководителя региона, заручившись поддержкой 99,85% избирателей. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Центральной избирательной комиссии РФ после обработки 100% избирательных протоколов.

Представитель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Исмаил Денильханов и выдвиженец от КПРФ Халид Накаев набрали по 0,05% голосов избирателей каждый.

Рамзан Кадыров руководит регионом с 2007 года (до 2011 года должность именовалась «президент Чеченской Республики», после чего по его же инициативе была переименована в «главу Чечни»). На прошедших выборах его кандидатура была официально выдвинута партией «Единая Россия».

«Единая Россия» набирает 57,76% после обработки 82,19% протоколов
«Единая Россия» набирает 57,76% после обработки 82,19% протоколов

Тем временем врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук удерживает первое место на выборах высшего должностного лица субъекта. Соответствующие цифры опубликованы на информационном онлайн-табло Центральной избирательной комиссии РФ. К настоящему моменту специалисты успели обработать 80,33% протоколов с избирательных участков. Чиновник сумел заручиться поддержкой 68,48% граждан.

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Оксана Попова
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