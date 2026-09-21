Кадыров переизбран главой Чечни по итогам обработки 100% протоколов
Кадыров побеждает на выборах главы Чечни с результатом 99,85% голосов
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Действующий глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, представляющий партию «Единая Россия», одержал победу на выборах руководителя региона, заручившись поддержкой 99,85% избирателей. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Центральной избирательной комиссии РФ после обработки 100% избирательных протоколов.
Представитель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Исмаил Денильханов и выдвиженец от КПРФ Халид Накаев набрали по 0,05% голосов избирателей каждый.
Рамзан Кадыров руководит регионом с 2007 года (до 2011 года должность именовалась «президент Чеченской Республики», после чего по его же инициативе была переименована в «главу Чечни»). На прошедших выборах его кандидатура была официально выдвинута партией «Единая Россия».
Тем временем врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук удерживает первое место на выборах высшего должностного лица субъекта. Соответствующие цифры опубликованы на информационном онлайн-табло Центральной избирательной комиссии РФ. К настоящему моменту специалисты успели обработать 80,33% протоколов с избирательных участков. Чиновник сумел заручиться поддержкой 68,48% граждан.
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