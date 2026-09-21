«Единая Россия» набирает 57,76% после обработки 82,19% протоколов

«Единая Россия» набирает 57,76% голосов на выборах в Госдуму после обработки 82,19% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.

КПРФ получает 13,89% голосов, ЛДПР — 8,77%, «Новые люди» — 7,97%. «Справедливая Россия» пока остаётся ниже пятипроцентного барьера с результатом 4,99%. Подсчёт голосов продолжается, поэтому предварительные показатели партий ещё могут измениться.