«Единая Россия» набирает 57,76% после обработки 82,19% протоколов
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«Единая Россия» набирает 57,76% голосов на выборах в Госдуму после обработки 82,19% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.
КПРФ получает 13,89% голосов, ЛДПР — 8,77%, «Новые люди» — 7,97%. «Справедливая Россия» пока остаётся ниже пятипроцентного барьера с результатом 4,99%. Подсчёт голосов продолжается, поэтому предварительные показатели партий ещё могут измениться.
Ранее «Единая Россия» сохранила первое место на выборах в Законодательное собрание Еврейской автономной области. После обработки 100% протоколов партия набрала 54,23% голосов. Второе место заняла КПРФ с результатом 16,24%. ЛДПР получила 10,86% голосов. «Партия прямой демократии» набрала 5,92%, «Справедливая Россия» — 5,28%. За «Новых людей» проголосовали 4,93% избирателей.
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