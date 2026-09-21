«Единая Россия» получила 54,23% голосов на выборах в Заксобрание ЕАО

«Единая Россия» сохранила первое место на выборах в Законодательное собрание Еврейской автономной области. После обработки 100% протоколов партия набрала 54,23% голосов. Такие данные опубликованы на онлайн-табло информационного центра ЦИК.

Второе место заняла КПРФ с результатом 16,24%. ЛДПР получила 10,86% голосов. «Партия прямой демократии» набрала 5,92%, «Справедливая Россия» — 5,28%. За «Новых людей» проголосовали 4,93% избирателей.

Ранее появились промежуточные результаты выборов в Госдуму. После обработки 71,17% протоколов «Единая Россия» получила 57,53% голосов. КПРФ занимает вторую позицию, третье место у ЛДПР. Далее идут «Новые люди» и «Справедливая Россия». Подсчёт голосов продолжается.