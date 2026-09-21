ЕР набирает 57,53% на выборах в Госдуму после обработки более 70% протоколов
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«Единая Россия» получает 57,53% голосов на выборах в Госдуму в России после обработки 71,17% протоколов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.
Второе место занимает КПРФ с результатом 14%. Отставание от лидера составляет 43,53 процентного пункта. ЛДПР набирает 8,73% и находится на третьей позиции.
За «Новых людей» проголосовали 7,97% избирателей, за «Справедливую Россию» — 5,03%. Подсчёт продолжается.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова назвала явку на выборах в Госдуму рекордной. Она высказалась об активности избирателей в интервью Первому каналу. Глава комиссии пояснила, что ЦИК надеялся на высокий интерес к голосованию и многое для этого сделал.
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