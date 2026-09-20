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Опубликовано 20 сентября, 19:54

Памфилова сообщила о рекордной явке на выборах в Госдуму

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Явка на выборах депутатов Госдумы в этом году стала рекордной. ЦИК рассчитывал на высокий интерес избирателей и приложил для этого значительные усилия, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в интервью Первому каналу.

«Мы не анализировали, но точно явка рекордная. Я не скажу, что мы ожидали, но мы надеялись. Мы очень много для этого сделали», — сказала она.

Памфилова отвечала на вопрос о том, ожидал ли Центризбирком такой результат по явке.

Памфилова: Из трёх проверенных ЦИК происшествий подтвердилось одно
Памфилова: Из трёх проверенных ЦИК происшествий подтвердилось одно

Мэр Москвы Сергей Собянин также заявил о рекордной явке на выборах депутатов Государственной думы в столице. По его словам, в городе предпринимались попытки помешать проведению голосования. Он отметил, что несмотря на внешние угрозы и провокации, жители Москвы приняли активное участие в выборах.

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Лия Мурадьян
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