Памфилова сообщила о рекордной явке на выборах в Госдуму

Явка на выборах депутатов Госдумы в этом году стала рекордной. ЦИК рассчитывал на высокий интерес избирателей и приложил для этого значительные усилия, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в интервью Первому каналу.

«Мы не анализировали, но точно явка рекордная. Я не скажу, что мы ожидали, но мы надеялись. Мы очень много для этого сделали», — сказала она.

Памфилова отвечала на вопрос о том, ожидал ли Центризбирком такой результат по явке.

Мэр Москвы Сергей Собянин также заявил о рекордной явке на выборах депутатов Государственной думы в столице. По его словам, в городе предпринимались попытки помешать проведению голосования. Он отметил, что несмотря на внешние угрозы и провокации, жители Москвы приняли активное участие в выборах.