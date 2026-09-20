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Опубликовано 20 сентября, 19:01

Памфилова: Из трёх проверенных ЦИК происшествий подтвердилось одно

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Из трёх происшествий, которые проверял Центризбирком после выборов в Госдуму, подтвердилось только одно. Об этом председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала во время подведения предварительных итогов голосования.

«Что касается происшествий. Вот мы выяснили: из трех, на наш взгляд, происшествий и, скажем, как мы рассматривали, возможных нарушений, которые мы рассматривали вчера, подтвердилось после тщательной проверки одно», — сказала она.

До этого Памфилова рассказала о трёх эпизодах, которые ЦИК рассматривал как нарушения на выборах. Центризбирком оперативно начал проверки и принимал меры по каждому случаю.

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Ранее Памфилова сообщала, что ЦИК начнёт подводить окончательные итоги выборов не раньше 25 сентября. Комиссии потребуется несколько дополнительных дней, чтобы завершить подсчёт голосов и провести все необходимые процедуры в соответствии с избирательным законодательством.

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Лия Мурадьян
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