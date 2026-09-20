Медведев поблагодарил россиян за участие в выборах в Госдуму

Участие граждан в парламентских выборах стало одной из тем, которые Дмитрий Медведев затронул после завершения трёхдневного голосования. Председатель «Единой России» поблагодарил россиян, пришедших на избирательные участки и воспользовавшихся возможностью проголосовать.

«Первое, что я хочу сказать: большое спасибо гражданам нашей страны, которые приняли участие в этом голосовании», — прокомментировал он.

Медведев также поблагодарил всех, кто обеспечивал проведение выборов. В их числе он назвал сотрудников избирательных комиссий и добровольцев, а также других участников избирательного процесса.

Ранее Life.ru сообщал, что итоговая явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования достигла 90,87%. По данным Минцифры России, за три дня онлайн-голосования свой выбор сделали более 3,6 млн зарегистрированных участников. Работа платформы завершилась вечером 20 сентября.