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Опубликовано 20 сентября, 18:44

Медведев поблагодарил россиян за участие в выборах в Госдуму

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Участие граждан в парламентских выборах стало одной из тем, которые Дмитрий Медведев затронул после завершения трёхдневного голосования. Председатель «Единой России» поблагодарил россиян, пришедших на избирательные участки и воспользовавшихся возможностью проголосовать.

«Первое, что я хочу сказать: большое спасибо гражданам нашей страны, которые приняли участие в этом голосовании», — прокомментировал он.

Медведев также поблагодарил всех, кто обеспечивал проведение выборов. В их числе он назвал сотрудников избирательных комиссий и добровольцев, а также других участников избирательного процесса.

«Единая Россия» достойно выступила на выборах в Госдуму, заявил Медведев
«Единая Россия» достойно выступила на выборах в Госдуму, заявил Медведев

Ранее Life.ru сообщал, что итоговая явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования достигла 90,87%. По данным Минцифры России, за три дня онлайн-голосования свой выбор сделали более 3,6 млн зарегистрированных участников. Работа платформы завершилась вечером 20 сентября.

Больше новостей о выборах и внутренней политической повестке — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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