«Единая Россия» достойно выступила на выборах в Госдуму, заявил Медведев

Предварительные результаты выборов в Госдуму показали, что «Единая Россия» набирает 49,4% голосов по данным экзитпола АЦ ВЦИОМ. Глава партии Дмитрий Медведев назвал эти результаты достойными.

«Экзитполы свидетельствуют о том, что «Единая Россия» выступила достойно», — заявил он.

Согласно данным опроса граждан на выходе с избирательных участков, второе место занимает КПРФ с 14,2% голосов. ЛДПР получает 10,7%, «Новые люди» — 9,7%, «Справедливая Россия» — 6,6%.

По данным экзитполов АЦ ВЦИОМ и ИНСОМАР, ещё пять партий пока не проходят пятипроцентный барьер. Речь идёт о непарламентских политических силах, которые участвовали в выборах в Госдуму девятого созыва. Представленные цифры пока остаются предварительными. Окончательные результаты определят после подсчёта голосов и установления итогов выборов.