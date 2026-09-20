«Единая Россия» набирает 57,54% после обработки более 13% протоколов

«Единая Россия» набирает 57,54% голосов по федеральному списку на выборах депутатов Государственной думы. Таковы предварительные результаты после обработки 13,88% протоколов, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

На втором месте находится КПРФ с 13,67% голосов. ЛДПР получает 9,27%.

За «Новых людей» на текущем этапе подсчёта проголосовали 7,96% избирателей, за «Справедливую Россию» — 5,16%.

Подсчёт голосов продолжается, поэтому показатели партий будут уточняться по мере поступления новых протоколов из регионов.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва проходили с 18 по 20 сентября. По смешанной системе 225 депутатов избираются по федеральным партийным спискам и ещё 225 — по одномандатным округам.

Ранее Life.ru сообщал, что в России завершилось трёхдневное голосование на выборах депутатов Госдумы. Последними в 21:00 мск закрылись избирательные участки в Калининградской области.