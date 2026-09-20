Явка на выборах в Госдуму к закрытию участков превысила 56%

Предварительная явка на выборах в Госдуму к завершению трёхдневного голосования достигла 56,66%. Такие данные по состоянию на 20:55 мск показывало табло в информационном центре ЦИК России.

Этот показатель оказался выше явки на четырёх предыдущих парламентских выборах — в 1993, 2003, 2016 и 2021 годах. При этом речь пока идёт о предварительной цифре. Окончательные данные по явке ЦИК представит позднее.

Голосование проходило с 18 по 20 сентября. В последний день число проголосовавших продолжало расти. На выборах граждане выбирают 450 депутатов Госдумы IX созыва. Половину мандатов — 225 мест — распределят между кандидатами от партий, ещё 225 депутатов изберут по одномандатным округам.