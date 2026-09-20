Захарова: Явка россиян на зарубежных участках выше, чем на прошлых выборах

Явка россиян на избирательных участках за рубежом превысила показатели предыдущих выборов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Она [явка], конечно, превышает динамику предыдущих выборов», — сказала дипломат в эфиреИС «Вести».

Захарова назвала активность граждан чрезвычайно высокой. По её словам, внешнеполитическое ведомство было готово к увеличению числа желающих проголосовать. Среди наиболее активных участков дипломат выделила площадки в Ереване, Белграде, на Кипре, в Кишинёве, Пхеньяне, Пхукете и Казахстане.

Голосование россиян за рубежом продолжается в рамках избирательной кампании. Итоговые данные станут известны после завершения процедуры и подсчёта голосов.

Ранее Life.ru сообщал, что за рубежом предприняли более 200 попыток повлиять на выборы в России. Наибольшую активность комиссия отмечала в отношении ряда республик и других регионов страны. Выборы депутатов Госдумы IX созыва и совмещённые с ними кампании проходили с 18 по 20 сентября.