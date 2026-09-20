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Регион
Опубликовано 20 сентября, 18:05

Захарова: Явка россиян на зарубежных участках выше, чем на прошлых выборах

Обложка © Telegram/ МИД России

Обложка © Telegram/ МИД России

Явка россиян на избирательных участках за рубежом превысила показатели предыдущих выборов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Она [явка], конечно, превышает динамику предыдущих выборов», — сказала дипломат в эфиреИС «Вести».

Захарова назвала активность граждан чрезвычайно высокой. По её словам, внешнеполитическое ведомство было готово к увеличению числа желающих проголосовать. Среди наиболее активных участков дипломат выделила площадки в Ереване, Белграде, на Кипре, в Кишинёве, Пхеньяне, Пхукете и Казахстане.

Голосование россиян за рубежом продолжается в рамках избирательной кампании. Итоговые данные станут известны после завершения процедуры и подсчёта голосов.

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Ранее Life.ru сообщал, что за рубежом предприняли более 200 попыток повлиять на выборы в России. Наибольшую активность комиссия отмечала в отношении ряда республик и других регионов страны. Выборы депутатов Госдумы IX созыва и совмещённые с ними кампании проходили с 18 по 20 сентября.

Больше новостей о выборах и работе органов власти — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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