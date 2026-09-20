За рубежом предприняли более 200 попыток повлиять на выборы в России

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства зафиксировала более 200 информационных поводов, которые были связаны с попытками повлиять на выборы в российских регионах. Об этом заявил председатель комиссии Василий Пискарёв.

«Комиссия зафиксировала более 200 информационных поводов, связанных с попытками зарубежных центров влияния оказать негативное информационное воздействие на избирательные кампании в преддверии единого дня голосования в субъектах Российской Федерации», — сказал депутат в информационном центре ЦИК.

По словам Пискарёва, наибольшую активность комиссия отмечала в отношении ряда республик и других регионов России.

В числе территорий он назвал Башкирию, Бурятию, Дагестан, Ингушетию, Карелию, Крым и Татарстан.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва и совмещённые с ними кампании проходят с 18 по 20 сентября. Решение о трёхдневном голосовании ранее принял ЦИК.

Ранее Life.ru рассказывал, что Пискарёв заявлял об активности зарубежных дипломатов в преддверии выборов, которую комиссия Госдумы расценила как попытки вмешательства во внутренние дела России.