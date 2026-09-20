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Опубликовано 20 сентября, 14:40

Онлайн-явка на федеральной платформе ДЭГ достигла 90%

Обложка © Telegram / Общественный штаб: выборы – 2026

Обложка © Telegram / Общественный штаб: выборы – 2026

Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования достигла 90% от числа зарегистрированных участников. Об этом свидетельствуют данные портала ДЭГ.

По состоянию на 17:35 мск электронные бюллетени заполнили 3 617 324 человека.

Всего заявления на участие в дистанционном электронном голосовании через федеральную платформу подали более четырёх миллионов россиян.

В 2026 году федеральная платформа ДЭГ используется в 32 регионах России. Москва проводит электронное голосование через собственную систему. Голосование проходит с 18 по 20 сентября. Наряду с выборами депутатов Госдумы IX созыва в регионах проходят кампании различного уровня.

Явка на нынешних выборах в Госдуму превысила итоговый показатель 2021 года
Явка на нынешних выборах в Госдуму превысила итоговый показатель 2021 года

Ранее Life.ru сообщал, что явка на федеральной платформе ДЭГ достигла 80%. На тот момент онлайн проголосовали более 3,2 миллиона человек.

Больше новостей о голосовании, работе ЦИК и ходе избирательной кампании — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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