Онлайн-явка на федеральной платформе ДЭГ достигла 90%

Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования достигла 90% от числа зарегистрированных участников. Об этом свидетельствуют данные портала ДЭГ.

По состоянию на 17:35 мск электронные бюллетени заполнили 3 617 324 человека.

Всего заявления на участие в дистанционном электронном голосовании через федеральную платформу подали более четырёх миллионов россиян.

В 2026 году федеральная платформа ДЭГ используется в 32 регионах России. Москва проводит электронное голосование через собственную систему. Голосование проходит с 18 по 20 сентября. Наряду с выборами депутатов Госдумы IX созыва в регионах проходят кампании различного уровня.

Ранее Life.ru сообщал, что явка на федеральной платформе ДЭГ достигла 80%. На тот момент онлайн проголосовали более 3,2 миллиона человек.