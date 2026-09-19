Онлайн-явка на федеральной платформе ДЭГ достигла 80%

Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования достигла 80% от числа зарегистрированных участников. К 16:30 мск свой выбор онлайн сделали 3 227 299 россиян, следует из данных портала ДЭГ.

Всего заявления на участие в дистанционном электронном голосовании через федеральную платформу подали более четырёх миллионов человек.

Показатель заметно вырос за второй день выборов. Вечером 18 сентября явка на федеральном ДЭГ составляла 70%, тогда онлайн успели проголосовать более 2,8 миллиона зарегистрированных участников.

В 2026 году федеральная платформа ДЭГ доступна жителям 32 регионов, которые заранее подали соответствующее заявление через «Госуслуги». Москва использует собственную систему электронного голосования. Дистанционное голосование проходит одновременно с выборами депутатов Государственной думы IX созыва и региональными кампаниями. Отдать голос можно до 20:00 20 сентября по местному времени.

Ранее Life.ru сообщал, что за почти 31 час голосования в Москве было выдано более 2,5 миллиона электронных бюллетеней. По данным Общественного штаба по наблюдению за выборами, показатель достиг 2 500 068. В столице электронно можно проголосовать как дистанционно со своего устройства, так и непосредственно на участках через специальные терминалы.