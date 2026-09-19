Явка на выборах в Госдуму вплотную приблизилась к 40%

Явка на выборах депутатов Государственной думы IX созыва по состоянию на 16:00 мск 19 сентября составила 38,9%. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия России.

«Ход голосования по федеральному округу — 38,9%», — следует из данных ЦИК.

Показатель продолжает расти во второй день трёхдневного голосования. Ещё к 14:00 явка по федеральному округу составляла 32,58%.

Выборы депутатов Госдумы проходят с 18 по 20 сентября. В нижнюю палату парламента избираются 450 депутатов: 225 по партийным спискам и ещё 225 по одномандатным округам. Одновременно в регионах проходят выборы различного уровня.

Ранее Life.ru сообщал, что к 14:00 мск явка на выборах в Госдуму достигла 32,58%.