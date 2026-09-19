Памфилова: В ходе выборов зафиксированы три нарушения, все виновные наказаны

В ходе выборов в Госдуму выявлено три нарушения, все виновные наказаны. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова в информационном центре комиссии.

«Мы выявили у нас три нарушения за всё время, и мы тут же сегодня с утра отреагировали — выявили, приняли меры, кого надо наказали, кого надо отстранили», — сказала она.

По её словам, такая оперативность повышает доверие граждан. Памфилова добавила, что ЦИК помогает выявлять возможные нарушения и оперативно на них реагировать.

Ранее в ЦИК сообщили, что на Сахалине и в Хабаровском крае временно вышли из строя две магистральные линии связи — из-за спиленной опоры и повреждённого кабеля. Доступ восстановили в течение часа. Элла Памфилова назвала оба случая целенаправленными диверсиями и попыткой помешать голосованию. Она поблагодарила специалистов за быстрое восстановление связи и заявила, что выборы состоятся, а виновных найдут правоохранители.