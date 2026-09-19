Московская платформа ДЭГ остаётся под мощной кибератакой, заявила Памфилова

Московская платформа дистанционного электронного голосования подвергается мощной и продолжительной кибератаке. Несмотря на это, система работает штатно и избиратели продолжают голосовать, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

По словам главы комиссии, атака продолжалась всю ночь и не прекратилась утром 19 сентября. Памфилова охарактеризовала её как масштабную и интенсивную.

При этом технические специалисты отражают попытки воздействия на систему. Памфилова заявила, что ЦИК не получал сообщений об инцидентах или жалоб от избирателей из-за работы московского ДЭГ.

Глава Центризбиркома также заявила, что защищённость платформы позволяет сохранять непрерывность голосования и безопасность данных. По её словам, ситуация находится под контролем специалистов.

Москва использует собственную систему электронного голосования. В остальных 32 регионах, где на нынешних выборах доступен ДЭГ, применяется федеральная платформа. К утру 19 сентября на ней дистанционно проголосовали более трёх миллионов избирателей.

Ранее Life.ru сообщал, что за почти 31 час выборов в Москве было выдано более 2,5 миллиона электронных бюллетеней. По данным Общественного штаба по наблюдению за выборами, показатель достиг 2 500 068. Электронно москвичи могут проголосовать как дистанционно со своего устройства, так и на участках через специальные терминалы.