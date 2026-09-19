Явка на выборах в Госдуму перешагнула отметку в 32%
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Явка на выборах депутатов Государственной думы IX созыва к 14:00 мск 19 сентября достигла 32,58%. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия России.
«Ход голосования по федеральному округу — 32,58%», — следует из данных ЦИК.
Показатель продолжает расти в течение второго дня выборов. Утром, по состоянию на 09:35 мск, явка по федеральному избирательному округу составляла 30,21%, а к 12:05 поднялась до 31,09%.
Голосование на выборах депутатов Госдумы проходит в течение трёх дней — с 18 по 20 сентября. Нижняя палата парламента состоит из 450 депутатов: 225 избираются по партийным спискам и ещё 225 — по одномандатным округам.
Одновременно в российских регионах проходят выборы глав субъектов, депутатов законодательных собраний и муниципальных органов власти.
Ранее Life.ru сообщал, что к 12:05 мск явка на выборах в Госдуму преодолела отметку в 31% и составила 31,09%.
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